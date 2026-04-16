Snow Man宮舘涼太、「ディズニー・オン・アイス」スペシャルアクト決定「氷上であんなことやこんなことを」
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が16日、都内で行われた『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス“Let's Party!” 記者発表会』に登壇。スペシャルアクトを務めることが発表された。
【全身ショット】エレガントにポーズを決める宮舘涼太
記念すべき年に、昨年に引き続いての2年連続スペシャルサポーターに就任した宮舘は、ファミリーサポーターを務める関根勤、関根麻里親子とともに登壇。さらにスペシャルアクトも務める。「今からドキドキしております。詳細はまだなんですけど、氷上であんなことやこんなことをさせていただけるんじゃないかなとドキドキしているんですけれども」と緊張をにじませつつ、続けて「楽しみでもあるので、いい緊張感を持ちながら、皆さまに愛のあるパフォーマンスをお伝えできれば」と笑顔を見せた。
昨年はオープニングアクトを務めた宮舘は、麻里から「写真見ましたけど、リフトされてましたよね？すごくないですか？」と聞かれ、「すごいですよね？」と勢いよく返した。「一見パフォーマンスを見ると簡単なんじゃないかなとか、できそうだなと思うんですけど、氷上ではそうもいかずたくさん皆さん練習に練習を重ねたうえで本番にのぞんでいますから」と出演するスケーターたちに敬意を表した。
麻里から「より皆さんの技術のすごさを…」と聞かれ、「痛感しました」と返した宮舘。勤からは「今年も楽しみにしています」と期待を寄せられ、「頑張ります！」と力強く意気込んだ。
イベントの最後には、アメリカでの鑑賞体験で夢と希望、笑顔をもらったと振り返り、「微力ながら」とスペシャルサポーターとしての意気込みを改めて伝えた宮舘。「スペシャルアクトをやらせていただくことも発表されました。今からどんなものになるのか、とても楽しみにしています。ディズニー・オン・アイスの世界観を皆さんで楽しんでもらえたらなと思います」と呼びかけた。
イベントにはほかに、ミッキーマウス、ミニーマウス、ディズニー・オン・アイス 日本公演事務局・黒崎太郎代表、ウォルト・ディズニ・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント・目黒敦氏が登壇。司会は中京テレビの佐野祐子アナウンサーが務めた。
【全身ショット】エレガントにポーズを決める宮舘涼太
記念すべき年に、昨年に引き続いての2年連続スペシャルサポーターに就任した宮舘は、ファミリーサポーターを務める関根勤、関根麻里親子とともに登壇。さらにスペシャルアクトも務める。「今からドキドキしております。詳細はまだなんですけど、氷上であんなことやこんなことをさせていただけるんじゃないかなとドキドキしているんですけれども」と緊張をにじませつつ、続けて「楽しみでもあるので、いい緊張感を持ちながら、皆さまに愛のあるパフォーマンスをお伝えできれば」と笑顔を見せた。
麻里から「より皆さんの技術のすごさを…」と聞かれ、「痛感しました」と返した宮舘。勤からは「今年も楽しみにしています」と期待を寄せられ、「頑張ります！」と力強く意気込んだ。
イベントの最後には、アメリカでの鑑賞体験で夢と希望、笑顔をもらったと振り返り、「微力ながら」とスペシャルサポーターとしての意気込みを改めて伝えた宮舘。「スペシャルアクトをやらせていただくことも発表されました。今からどんなものになるのか、とても楽しみにしています。ディズニー・オン・アイスの世界観を皆さんで楽しんでもらえたらなと思います」と呼びかけた。
イベントにはほかに、ミッキーマウス、ミニーマウス、ディズニー・オン・アイス 日本公演事務局・黒崎太郎代表、ウォルト・ディズニ・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント・目黒敦氏が登壇。司会は中京テレビの佐野祐子アナウンサーが務めた。