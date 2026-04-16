松重豊、『孤独のグルメ』で訪れた飲食店は200軒 ハリウッド版を制作するなら五郎役は「ニコラス・ケイジ」
俳優の松重豊（63）が16日、都内で行われたテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）、『孤独のグルメ』シリーズの記者会見に登壇。訪れた飲食店の数が200軒近くに上ると明かした。
【動画】松重豊、外国人記者の質問に困惑？まさかの回答に会場爆笑
今作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年に放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては約3年半ぶりの放送となる。
松重は「『孤独のグルメ』はどういうわけかアジアで人気があり、いろんな方に見ていただいているんですけども、もっと広く世界の方々に知っていただく機会をいただけて非常に光栄です」とあいさつした。
2012年に放送開始し、「テレビ東京の深夜枠でひっそりと始まり、楽しみにしていらっしゃる方が徐々に増えたという感覚があります」と回想。「食べ物を扱ったその深夜のドラマがなぜかが広くアジアで支持をされています。淡々と食事に向き合うことに特化した部分が新鮮に映り、特に韓国においては1人でご飯を食べる文化が存在しなかったりするんで。そういうことで何か興味を持って見ていただく方が東アジア全体に広がったんじゃないかなと思います」と分析した。
200軒近くの飲食店を訪れたという松重。「（食べた料理を）思い出そうとすると、本当にリアルにあそこのあれは美味しかったよねと（スタッフと）すぐ共有できるぐらい全て思い出が深いです。強いて言うならば、僕は基本的に中華料理に心を動かされることが多いです」と笑顔を見せた。
「ハリウッド版『孤独のグルメ』を制作するとしたら、井之頭五郎役はどの俳優に演じてほしいか」という質問を受け、松重は「ニコラス・ケイジ」を挙げた。「原作の漫画の絵とは僕はそんなに似たキャラクターじゃないので、ニコラス・ケイジみたいな人が原作に近いということで支持されるんじゃないかと考えました」と想像を膨らませていた。
続けて「ニコラス・ケイジが断られたら、ジョージ・クルーニーにお願いしたい」と話し、会場の笑いを誘った。
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今作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年に放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては約3年半ぶりの放送となる。
2012年に放送開始し、「テレビ東京の深夜枠でひっそりと始まり、楽しみにしていらっしゃる方が徐々に増えたという感覚があります」と回想。「食べ物を扱ったその深夜のドラマがなぜかが広くアジアで支持をされています。淡々と食事に向き合うことに特化した部分が新鮮に映り、特に韓国においては1人でご飯を食べる文化が存在しなかったりするんで。そういうことで何か興味を持って見ていただく方が東アジア全体に広がったんじゃないかなと思います」と分析した。
200軒近くの飲食店を訪れたという松重。「（食べた料理を）思い出そうとすると、本当にリアルにあそこのあれは美味しかったよねと（スタッフと）すぐ共有できるぐらい全て思い出が深いです。強いて言うならば、僕は基本的に中華料理に心を動かされることが多いです」と笑顔を見せた。
「ハリウッド版『孤独のグルメ』を制作するとしたら、井之頭五郎役はどの俳優に演じてほしいか」という質問を受け、松重は「ニコラス・ケイジ」を挙げた。「原作の漫画の絵とは僕はそんなに似たキャラクターじゃないので、ニコラス・ケイジみたいな人が原作に近いということで支持されるんじゃないかと考えました」と想像を膨らませていた。
続けて「ニコラス・ケイジが断られたら、ジョージ・クルーニーにお願いしたい」と話し、会場の笑いを誘った。