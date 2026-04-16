お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が15日、Instagramのストーリーズを更新。小学1年生の長男に作ったお弁当を公開し、注目を集めている。

【映像】瀬戸サオリの“イケメン”と話題の息子や手作り弁当（複数カット）

2017年12月に斉藤被告との結婚を報告し、2019年11月には第1子となる長男を出産した瀬戸。Instagramで長男の顔出しショットを披露すると、「可愛すぎて何度も見てしまいます」「本当にイケメンくん」など多くの反響が寄せられ話題になっていた。

“イケメン”と話題の息子に作ったお弁当披露

4月8日に更新したストーリーズでは、「入学おめでとう。引き続き幼稚園のみんなとそのまま一緒で母は安心です。楽しんでね。」と、長男が小学生になったことやお弁当作りをしていることを報告。15日には、「はんぺんのはさみ揚げと、天然ぶりの照り焼き。はんぺんはエビとネギとチーズ」と、長男に作ったお弁当を披露した。

（『ABEMA NEWS』より）