私は年収700万円、妻はパートで年収100万円ほどです。もし妻が年収300万円で働いた場合、税金や社会保険を考えると実際の手取りはどれくらい増えますか？

妻の年収が100万円の場合の税金と手取りの基本

妻の年収が100万円程度の場合、多くのケースで所得税はかかりません。これは「基礎控除」や「給与所得控除」といった仕組みによって、課税対象の所得がほぼゼロになるためです。また、住民税も一定の所得以下であれば非課税になる場合があります。

さらに重要なのが、夫の税金です。妻の年収が103万円以下であれば、夫は「配偶者控除」を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。今回のケースでは、妻の年収が100万円であればこの控除が適用される可能性が高く、家計全体で見ると税負担は軽く抑えられます。

ただし、この段階では妻自身の収入は低いため、世帯全体の手取りも大きくは伸びません。「税金は少ないが収入も少ない」状態といえます。



妻の年収が300万円になると発生する税金と社会保険

妻の年収が300万円になると、状況は大きく変わります。まず、所得税と住民税が発生します。給与所得控除などを差し引いた後の課税所得に応じて税率が決まり、一般的には年間で15万円～20万円程度の税負担になるケースが多く見受けられます。

さらに大きなポイントが社会保険です。年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れ、自分で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。これにより、年間で40万円～50万円ほどの保険料負担が発生します。

つまり、年収が増えた分すべてが手取りになるわけではなく、税金と社会保険で差し引かれる金額が大きくなる点には注意が必要です。



年収100万円から300万円に増えた場合の手取り増加額の目安

では実際に、妻の年収が100万円から300万円に増えた場合、手取りはどれくらい増えるのでしょうか。

まず、単純な収入増加は200万円です。しかし、ここから税金と社会保険料が差し引かれます。一般的な目安としては、税金で約15万円～20万円、社会保険で約40万円～50万円が引かれます。その結果、妻の手取りは220万円前後となるケースが多く、年収100万円のときと比較すると約120万円の増加となります。

また、見落としがちなのが夫の税金の増加です。妻の収入が増えると配偶者控除が使えなくなるため、夫の税負担が年間で数万円から十数万円ほど増える可能性があります。この影響も含めると、世帯全体の手取り増加は約100万円前後と考えると現実的です。



手取りを増やす視点で考える働き方のポイント

結論として、妻の年収を300万円まで上げると、税金や社会保険の負担は増えるものの、世帯の手取りは増えるケースが大半です。

「働くと損」というイメージを持つ方もいますが、実際には収入の増加に対して負担が上回るケースは限定的です。

ただし、130万円や150万円付近では、社会保険の加入や控除の変化により、手取りの伸びが一時的に小さくなることがあります。そのため、中途半端な収入帯ではなく、しっかり働いて収入を伸ばすほうが有利になるでしょう。

今後の働き方を考える際は、「税金が増えるかどうか」だけでなく、「最終的な手取りがどれだけ増えるか」という視点で判断することが大切です。

家計全体で見たときにプラスになる選択を意識すると、より納得感のある働き方ができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー