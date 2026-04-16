日本での“ベッドなしワンルーム”生活が話題…韓国芸人、日本人に占い師と間違われた話

コメディエンヌのイ・グクジュが、日本で占い師と誤解されたエピソードを公開した。

去る4月15日、YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」には、「売れっ子のイ・グクジュが、突然日本の賃貸住宅に引っ越した理由は？」というタイトルの動画が公開された。

【写真】イ・グクジュ、ベッドなしワンルーム生活

現在、イ・グクジュは韓国と日本を行き来しながら2拠点生活を送っているが、日本での生活を満喫中だと語った。

彼女は、「まず、マスクをせずに出かけられる。自分が有名だからというわけではなく、韓国では準備ができていないとき、私たちのような明るい人間は、気分が乗らないこともあるが、表情が少しでも暗いと、すごく生意気に見えてしまう。『100％笑顔でいられる自信がないなら、外出しないでおこう』と考えていた」と明かした。

（写真＝YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」）

3枚目：左からイ・グクジュ、チャン・ヨンラン

続けて、「日本では、私のことなんて誰も知らない。気づく人なんていない」としながらも、「最近は（Disney＋のオリジナル番組）『占い師たちの運命バトル』のせいで、私を占い師だと思って声をかける日本人がいる（笑）」と伝えた。

加えて、「芸人だと言ったら『えええ!?』と言われた。ベンチでタロット占いをした。また会ったときにご飯を奢ってくれると言うので、わかったと答え、今は“トモダチ”になった」と話し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）