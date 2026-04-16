キンプリ永瀬廉「リブート」クランクアップでのミス「世間に漏れなかったのすごいなと思った」
【モデルプレス＝2026/04/16】King ＆ Princeの永瀬廉が4月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。自身が出演したTBS系日曜劇場「リブート」のクランクアップでしてしまった失敗を明かした。
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
番組には、リスナーから「『リブート』で印象に残っているシーンは？」という質問が寄せられ、永瀬は「匠海くんですね」と俳優の北村匠海の名前を口に。3月29日に放送された「リブート」最終回にて、NPO法人「しぇるたー」職員で裏組織のトップ合六亘（北村有起哉）の直属の部下・冬橋航（永瀬）は「しぇるたー」の家族を守るためにリブートを決意。リブート後の冬橋を北村が演じていた。
永瀬は「冬橋がまさかのリブート。僕は知ってましたけど、スタッフさんの中にも僕がリブートする先が匠海くんって知らない人もいたらしく、クランクアップのコメントで『まさか冬橋もリブートするとは思いませんでした』って言ったらシーンって…」と知らず知らずのうちにスタッフにネタばらしをしてしまったことを回顧。「『あ、やってもうた、本当にごめんなさい』ってなって。外だったから誰が聞いてるかもわからないし。印象に残ってます、クランクアップのシーン。本当にすみませんでしたっていう…」と当時の心境を振り返り、「世間にあれが漏れなかったのすごいなと思った。良いね、みんな口かたくて。口軽いの俺だけでしたね」と苦笑いした。
そして、「『リブート』な、反響が大きかったからこそ俺も寂しい」とドラマの終了への寂しさを明かし、「すごかったな、亮平さんと戸田恵梨香さん。すごいよ、あそこまで演じ切れるって。天才ですね、みんな」と主演を務めた俳優の鈴木亮平とその妻役を演じた戸田恵梨香へのリスペクトを語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉「リブート」のクランクアップでしてしまった失敗を告白
番組には、リスナーから「『リブート』で印象に残っているシーンは？」という質問が寄せられ、永瀬は「匠海くんですね」と俳優の北村匠海の名前を口に。3月29日に放送された「リブート」最終回にて、NPO法人「しぇるたー」職員で裏組織のトップ合六亘（北村有起哉）の直属の部下・冬橋航（永瀬）は「しぇるたー」の家族を守るためにリブートを決意。リブート後の冬橋を北村が演じていた。
◆永瀬廉、鈴木亮平＆戸田恵梨香へのリスペクトを明かす
そして、「『リブート』な、反響が大きかったからこそ俺も寂しい」とドラマの終了への寂しさを明かし、「すごかったな、亮平さんと戸田恵梨香さん。すごいよ、あそこまで演じ切れるって。天才ですね、みんな」と主演を務めた俳優の鈴木亮平とその妻役を演じた戸田恵梨香へのリスペクトを語った。（modelpress編集部）
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