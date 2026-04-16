おうちでも外でも楽しめる♡今注目の“水淹れコーヒー”でつくる、すっきり夏の新習慣

気温がぐんと上がるこれからの季節、毎日のドリンクも「すっきり飲みやすい」がキーワードに。そんな中、いま注目されているのが“水淹れ（コールドブリュー）コーヒー”。雑味が少なく、まろやかでゴクゴク飲める新しいスタイルとして人気が高まっています。【UCC】では、自宅で手軽に作れるバッグタイプから、外出先でも楽しめるペットボトルまで--ライフスタイルに合わせて選べるアイテムが多数ラインアップ。今回は、今季アップデートされたラインアップとともに、その魅力をチェックします。

一晩で完成！おうちで楽しむ“水淹れコーヒー”が手軽すぎる

水とコーヒーバッグを入れて一晩置くだけ。そんな手軽さで本格的な味わいが楽しめるのが、家庭用の水淹れコーヒー。忙しいときでも仕込みが簡単で、朝にはすぐ飲めるのが魅力です。

今年初登場の「UCC Cold Brew」、リニューアルした「UCC Cold Brew シングルオリジン」や「UCCゴールドスペシャル」「UCC 職人の珈琲」などからお好きな味わいを選べます。

UCC Cold Brew

厳選アラビカコーヒー豆100％使用 苦みとフルーティーな酸味のバランスがちょうどいい。

UCC Cold Brew シングルオリジン

4袋入り

エチオピア産コーヒー豆100％使用 華やかな香りで、まるでカフェで飲むような奥深い味わい。

UCCゴールドスペシャル

4袋入り

芳醇な香りとしっかりとしたコクが特長。

職人の珈琲 コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー 12P



12袋入り

さらに、「職人の珈琲」からマイボトル用の小容量タイプも登場！豊かな香りと上質な味わいが特長。

小容量から作りやすく、マイボトル用で持ち歩き、外出先でも気軽に楽しめます。作り置きできる便利さも支持され、取り入れやすい商品です。

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ゴクゴク飲める♡雑味のない“すっきり感”が人気の理由

水淹れアイスコーヒーは、じっくりと時間をかけて抽出することで、苦味や雑味を抑えたクリアな味わいに仕上がるのが特徴。

香りはしっかり感じられるのに、後味はすっきり。暑い日でも飲みやすく、まさに“止渇系ドリンク”としてぴったりです。

近年の気温上昇により、ごくごく飲めるアイスコーヒーの新定番として注目されています。

外でも楽しめる！進化したペットボトルタイプにも注目

外出が多い日や忙しい日には、手軽に飲めるペットボトルタイプもおすすめ。

リニューアルされた商品は、よりすっきりとした後味と飲みやすさを追求し、デザインもスタイリッシュに進化しています。

「UCC Cold Brew BLACK PET500ml」はフルーティーな香りとコクのバランス、「UCC Cold Brew LATTE PET500ml」は甘さ控えめで軽やかな味わいに。シーンや気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

おうち時間にも、おでかけのお供にもフィットする“水淹れコーヒー”。手軽さと本格感を両立したこの新習慣は、忙しい毎日にちょうどいいリフレッシュタイムをくれそうです。

今年の春夏は、すっきり軽やかな一杯で、心地よいコーヒー時間を楽しんでみてはいかが？