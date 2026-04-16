◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が3回に3つのアウトをいずれも空振り三振に仕留める圧巻の投球を披露しました。

初回、2回を三者凡退に抑えた大谷選手。その裏の攻撃で2点の援護を受け、3回のマウンドにあがります。

先頭のセミエン選手をストレートで追い込み、最後はスライダーで空振り三振。続くメレンデス選手に2塁打を打たれ、この日初めて得点圏にランナーを背負います。

さらに後続のファム選手をストレートで空振り三振に切って落とすと、最後はリンドア選手と対戦。6球ファウルで粘られるなどフルカウントとなりますが、11球目に160キロストレートを投げ込み空振り三振に仕留めます。粘りながらも三振したリンドア選手は、直後にやられたと言わんばかりの苦笑い。白い歯をこぼし大谷選手を見つめます。すると大谷選手も応えるように、口角をあげ、にんまりと笑顔をみせ、ベンチへと戻る一幕がありました。