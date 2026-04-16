IVEのWONYOUNG（ウォニョン、21）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。「Protagonist（主人公）」という文とともに写真を数枚公開した。

ジムでの写真やベッドに座っているショット、ポエムの1ページを取った写真などをアップした。韓国メディアのMKスポーツは16日「公開された写真には、運動や日常、そして感性が込められた瞬間が自然につながり、目を引いた」と報じた。

また「特にジムで撮影した鏡の前のセルフショットでは、ウォニョンの徹底した自己管理の様子がうかがえた。肩のラインが際立つオフショルダーのトップスとスリムなパンツを合わせた、快適なスポーツウエア姿でも、余分な脂肪のない体と引き締まったラインが視線を奪った。単なる体形作りではなく、継続的に作り上げてきた管理の成果がそのまま表れていた」と絶賛した。

一方、別の写真ではまったく異なる雰囲気が広がっていた。暖かい春の日差しが差し込む空間で、本とともに映し出されたシーンやポエムの言葉が公開され、感性的なムードが加わった。公開した本には「くじけずに生きてみよう 花を咲かせてみよう 本当にいいよ」という文が収められていた。同メディアは「短くても響きのある文は、ウォニョンが伝えたかったメッセージのように読まれ、ファンの視線を引きつけた」と伝えた。

さらに、ファンが直接手渡した手紙も同時に公開した。手書き手紙の写真には「追伸 タンパク質は必ず摂ってください。応援します」というメッセージが書かれていた。同メディアは「運動で培った自己管理、詩集や言葉へとつながる感性、そしてファンとの交流まで。ウォニョンは単なる日常を超えて、1つの主人公ストーリーを完成させた」と応じた。

ウォニョンが所属するIVEは、今月18、19日に京セラドーム大阪で、6月24日には東京ドームで公演を開催する。