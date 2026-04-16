Jカップグラドル 6年間の“親バレ回避工作“と“投資詐欺被害”を衝撃告白！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時）。4月12日（日）の放送は、「ネクストブレイクをするのは誰だ!?アーティストハウス・ピラミッドSP」をお届け！
岩城滉一をはじめ、熊田曜子、岡田紗佳らが所属する、大手芸能プロダクション「アーティストハウス・ピラミッド」から、ブレイク間近(!?)な4名を紹介する。
【動画】Jカップグラドル 6年間の“親バレ回避工作“と“投資詐欺被害”を衝撃告白！
Jカップのグラビアアイドル、白川愛梨(27)は、「プロフィールがほぼ架空です」と自己紹介(笑)。名前はもちろん、生年月日・血液型・出身地など、個人情報は架空の設定にしているという。
彼女の親は厳しく、大学卒業するまでGPSをつけられ、門限は23時。肌の露出が多い服を着ると怒られていたらしい。そこで、親に内緒に芸能活動をして、親バレを防ぐために架空の設定にしていたという。
ところが、昨年、事務所から給与明細が送られてきたことで、6年間隠し続けた芸能活動が親にバレてしまったそう。
そんな白川、実は投資詐欺に遭っていた。白川が騙されたのは「ポンジ・スキーム」という手口で、「資産を運用する」といった嘘をついて出資を募り、集めたお金の一部を配当金として渡して儲けたように見せかけ、さらに大きな金額を出資させたところで逃走するというもの。
彼女は、知人に紹介された投資話に乗り、最初は20万円を預け、さらに親から預かった30万円も渡してしまったが、最近相手が詐欺で捕まり、約50万円失ったという。
これを受けたMCの名倉潤は、「お金は大事にしなよ！」と諭していた。
番組では、そんな白川が自宅とすっぴん顔を大公開！
グラビアアイドルの水湊まり花(28)は、元バスガイドという経歴の持ち主。
元々アイドルが好きで、就職活動をしている時に“バスの中のアイドルになろう！”とバス会社に就職した。
そんな彼女、家族とは複雑な関係だそうで、「祖父母が6人います」と告白。父方の祖父が再婚して祖母が2人になり、母方の祖母も再婚したので、祖父母が3人ずついるという。
また、最近両親が離婚して、母親が近所の男性と再婚したそうで、相手方の子どもである、中学校時代の先輩と後輩が義理のきょうだいになったとか！
そんな水湊が、家族3人と暮らす自宅(実家)とすっぴん顔を大公開する！
岩城滉一をはじめ、熊田曜子、岡田紗佳らが所属する、大手芸能プロダクション「アーティストハウス・ピラミッド」から、ブレイク間近(!?)な4名を紹介する。
【動画】Jカップグラドル 6年間の“親バレ回避工作“と“投資詐欺被害”を衝撃告白！
Jカップのグラビアアイドル、白川愛梨(27)は、「プロフィールがほぼ架空です」と自己紹介(笑)。名前はもちろん、生年月日・血液型・出身地など、個人情報は架空の設定にしているという。
彼女の親は厳しく、大学卒業するまでGPSをつけられ、門限は23時。肌の露出が多い服を着ると怒られていたらしい。そこで、親に内緒に芸能活動をして、親バレを防ぐために架空の設定にしていたという。
ところが、昨年、事務所から給与明細が送られてきたことで、6年間隠し続けた芸能活動が親にバレてしまったそう。
そんな白川、実は投資詐欺に遭っていた。白川が騙されたのは「ポンジ・スキーム」という手口で、「資産を運用する」といった嘘をついて出資を募り、集めたお金の一部を配当金として渡して儲けたように見せかけ、さらに大きな金額を出資させたところで逃走するというもの。
彼女は、知人に紹介された投資話に乗り、最初は20万円を預け、さらに親から預かった30万円も渡してしまったが、最近相手が詐欺で捕まり、約50万円失ったという。
これを受けたMCの名倉潤は、「お金は大事にしなよ！」と諭していた。
番組では、そんな白川が自宅とすっぴん顔を大公開！
グラビアアイドルの水湊まり花(28)は、元バスガイドという経歴の持ち主。
元々アイドルが好きで、就職活動をしている時に“バスの中のアイドルになろう！”とバス会社に就職した。
そんな彼女、家族とは複雑な関係だそうで、「祖父母が6人います」と告白。父方の祖父が再婚して祖母が2人になり、母方の祖母も再婚したので、祖父母が3人ずついるという。
また、最近両親が離婚して、母親が近所の男性と再婚したそうで、相手方の子どもである、中学校時代の先輩と後輩が義理のきょうだいになったとか！
そんな水湊が、家族3人と暮らす自宅(実家)とすっぴん顔を大公開する！