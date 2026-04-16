雲のかかるところもあるが次第に晴れる【これからの天気(4月16日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。
◆16日(木)これからの天気
雲のかかるところもありますが、次第に晴れるでしょう。夜にかけて天気のくずれはない見込みです。
降水確率は、午後6時にかけて広く20%以下となっていますが、湯沢町では30%となっています。
◆16日(木)の予想最高気温
最高気温は、14～16℃の予想です。
昨日と同じくらいか低く、阿賀町は12℃低いでしょう。
平年並みか3℃ほど低くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。
◆16日(木)これからの天気
雲のかかるところもありますが、次第に晴れるでしょう。夜にかけて天気のくずれはない見込みです。
降水確率は、午後6時にかけて広く20%以下となっていますが、湯沢町では30%となっています。
◆16日(木)の予想最高気温
最高気温は、14～16℃の予想です。
昨日と同じくらいか低く、阿賀町は12℃低いでしょう。
平年並みか3℃ほど低くなりそうです。