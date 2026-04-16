これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。



◆16日(木)これからの天気

雲のかかるところもありますが、次第に晴れるでしょう。夜にかけて天気のくずれはない見込みです。



降水確率は、午後6時にかけて広く20%以下となっていますが、湯沢町では30%となっています。



◆16日(木)の予想最高気温

最高気温は、14～16℃の予想です。

昨日と同じくらいか低く、阿賀町は12℃低いでしょう。

平年並みか3℃ほど低くなりそうです。