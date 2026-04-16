ゆっくり霊夢＆魔理沙が「スィー」と走る！ 100均“ゆっくりミニフィギュア”にぴったりな乗り物をゼロから自作してみた

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『スィー』というユウタさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

急にゆっくりミニフィギュアが発売されたので

スィー

インターネット黎明期に生まれた謎の乗り物「スィー」。“ゆっくり霊夢”や“ゆっくり魔理沙”が台車のような何かに乗って、スィーっと移動していく……、あの独特の雰囲気を、まさか現実で再現してしまう動画が登場しました。

制作のきっかけは、100円ショップのセリアやCan★Doで「ゆっくりミニフィギュア」が販売されたこと。これに合うような小道具がほしいと、超小型の薄型ラジコンカーを作ることにします。

まず、開発の方向性を明確にするところからスタート。「できるだけ小さく、短期開発」「性能はどうでもいい、むしろ遅い方がいい」と割り切りつつも、薄い箱に車輪だけが付いた独特のシルエットだけは最優先で再現していきます。

続いて、使えそうな部品を集めていく工程へ。1モータ制御のトイラジ基板、小型のギアードモーター、電源にはCR2032のコイン電池、そしてスイッチ……と、身近なパーツを組み合わせていきます。

設計に入る前に電装品の動作確認もしっかり行います。送信基板を整えて、受信機・電源・モーターをつないでチェックします。

シャーシ設計では、限られたスペースに部品をどう収めるかが見どころ。詰めすぎると後の作業が大変になるため、様子を見ながら配置を決めていきます。

造形して組み立ての工程に入ります。まずはモーターの取り付け。後輪の片側だけを駆動させ、反対側にはギアを2つ仕込みます。こうすると前進時は直進し、後退時は旋回するようになります。昔の安価なリモコンカーにあった仕組みを取り入れました。

出来上がったのは黄色い“魔理沙モデル”。完成後の走行テストでは前進は良好でしたが、後退旋回がいまひとつでした。原因として前輪のグリップが強すぎて曲がりにくい可能性に言及。対策として前輪のOリングを硬いものへ交換すると、動きが改善します。

さらに投稿者は「もう一個作ってあげよう」と改良版の制作へ。こちらは“霊夢モデル”。モーターを低回転のものへ変更したので、動きがゆっくりしています。なお送信機が共通なので2台同時に動かせますが、速度差があるので動きはズレます。

このマシン自体はただの土台なので、上に何を乗せてもOK。とはいえ、タイヤのグリップを利用した旋回機構の都合で、フィギュアの位置や重さが意外と挙動に影響するそうです。

完成した“スィー”は「とてもそれっぽい」「セットでほしい」などコメントでも高く評価されています。どんなマシンに仕上がっているのか、動いている姿を見たい方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

スイーさんで草

このサイズでこれはものすごいな

とてもそれっぽい

ほしいこれ

ゆっくりしていくわよ！

文／高橋ホイコ