県知事選挙の告示まで1カ月をきり、県庁に選挙事務室が開設されました。



選挙事務室には県選挙管理委員会の職員10人が常駐していて、知事選の立候補者の受け付けや広報活動などの準備を進めています。前回の投票率は新型ウイルスの影響などもあり、過去3番目に低い49.64%でした。県選管は、投票率を上げるためにイベントの開催やSNSでの発信に力を入れたいとしています。



■県選管 八幡己津子書記長

「県政のかじ取り役を選ぶ重要な選挙なので、県民に投票所に足を運んでほしい。」



知事選は、5月14日告示、5月31日に投開票です。