宮舘涼太、「ディズニー・オン・アイス」はSnow Man全員で“横一列”で見たい「グッズをつけてたらかわいいですよね」
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が16日、都内で行われた『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス“Let's Party!” 記者発表会』に登壇。今年の公演はSnow Man全員で観たいと笑顔で語った。
【写真】ディズニーの世界観の中でエレガントに笑う宮舘涼太
Snow Manのメンバーを誘うなら誰？と聞かれると、「やはりメンバー（全員）ですかね。メンバーで見に行って、演出がこうだとか、この曲がいいとか、これを次の曲のターンに取り入れようとかできたら」と笑顔を見せた宮舘。関根勤から「佐久間くんがすぐにやりそうですね」と言われ、「佐久間も見に行きたいと言っていましたし、阿部は昨年のオープニングアクトを観てくれて」とにっこり。「今年は全員で横一列で」と期待を膨らませた。
一足先にアメリカ公演を鑑賞してきた宮舘。アメリカではメンバーへのお土産も購入したとし、司会からおそろいで身につけることがあるのかと問われると、「ディズニー・オン・アイスの会場でしか買えないグッズがたくさんありますから。横並びでそのグッズをつけてたらかわいいですよね」と声を弾ませた。
イベントにはほかに、関根勤、関根麻里、ミッキーマウス、ミニーマウス、ディズニー・オン・アイス 日本公演事務局・黒崎太郎代表、ウォルト・ディズニー・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント・目黒敦氏が登壇。司会は中京テレビの佐野祐子アナウンサーが務めた。
【写真】ディズニーの世界観の中でエレガントに笑う宮舘涼太
Snow Manのメンバーを誘うなら誰？と聞かれると、「やはりメンバー（全員）ですかね。メンバーで見に行って、演出がこうだとか、この曲がいいとか、これを次の曲のターンに取り入れようとかできたら」と笑顔を見せた宮舘。関根勤から「佐久間くんがすぐにやりそうですね」と言われ、「佐久間も見に行きたいと言っていましたし、阿部は昨年のオープニングアクトを観てくれて」とにっこり。「今年は全員で横一列で」と期待を膨らませた。
イベントにはほかに、関根勤、関根麻里、ミッキーマウス、ミニーマウス、ディズニー・オン・アイス 日本公演事務局・黒崎太郎代表、ウォルト・ディズニー・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント・目黒敦氏が登壇。司会は中京テレビの佐野祐子アナウンサーが務めた。