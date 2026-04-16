小芝風花、雰囲気ガラリな“金髪”ショット添え「29歳になりました」 誕生日報告に祝福の声続々「おめでとうございます」「世界一かわいい」
俳優の小芝風花が16日、自身のインスタグラムを更新。「29歳になりました」と同日に誕生日を迎えたことを報告し、“雰囲気ガラリ”な金髪姿の近影を公開した。
【写真】「世界一かわいい」雰囲気ガラリな“金髪”ショットを披露した小芝風花
「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」と“なにか”を計画しているようなことも匂わせ、両手で「29」の数字を表しているとみられる自身の写真をアップした。
この投稿にファンからは「おめでとうございます 健やかに素敵な一年をお過ごしください」「20代ラストイヤーも風花ちゃんにとって充実した素敵な年になることを願っています」「ほんと見るたびに可愛くて癒されます！」「世界一かわいい」「お誕生日おめでとう てか、ミナレさん？」「29ポーズ可愛過ぎます」「普段の姿も演技の姿も全部大好き!!編み物も天才すぎるし」「髪色めっちゃ可愛い」など、祝福や応援の声が多数寄せられている。
【写真】「世界一かわいい」雰囲気ガラリな“金髪”ショットを披露した小芝風花
「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」と“なにか”を計画しているようなことも匂わせ、両手で「29」の数字を表しているとみられる自身の写真をアップした。