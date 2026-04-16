【チョコミン党】カフェ・ド・クリエ、チョコミントを“最速解禁” ミント感昨年比1.5倍で例年より早く4・28より登場
カフェ・ド・クリエが、毎年人気を集めるチョコミントシリーズの新作「ソルベージュ 爽快チョコミント」を4月28日から全国店舗で発売する。2014年から続く同シリーズとしては、13年の歴史の中で最も早い“解禁”となり、今年は例年より早く暑さを感じる時期に合わせて、ミントの爽快感を前面に打ち出した1杯を投入する。
【画像】今年は爽快感アップ！ソルベージュ爽快チョコミントの味わい
新作の最大の特徴は、昨年比1.5倍に高めたミント感だ。SNSや店頭で寄せられた「もっと爽快感を楽しみたい」という声を反映し、ミントの配合バランスを見直したことで、よりすっきりとした清涼感を実現した。甘さと爽やかさのバランスを保ちながら、春先から初夏にかけての気温上昇に合わせたリフレッシュ感のある味わいに仕上げた。
同ブランドならではのオリジナル「ミントミルクアイス」も健在だ。ミントの爽やかさにミルクのコクとやさしい甘みを重ねることで、チョコミント初心者でも飲みやすい味わいを追求した。さらに、ドリンクの上にはチョコレートをトッピング。パリッとした食感がアクセントとなり、最初はそのまま、後から混ぜて飲むことで、ミントの清涼感とチョコレートの甘みが一体となって広がるデザートドリンクとして楽しめる。
今年は商品発売に合わせて、チョコミントを楽しむ活動「ミン活」も提案する。気温が上がり始めるこの時期に、自分好みのチョコミントの味わいを探しながら、気分をリフレッシュする新たな楽しみ方を打ち出す狙いだ。
■商品概要
「ソルベージュ 爽快チョコミント」
・価格：690〜750円（税込）
【画像】今年は爽快感アップ！ソルベージュ爽快チョコミントの味わい
新作の最大の特徴は、昨年比1.5倍に高めたミント感だ。SNSや店頭で寄せられた「もっと爽快感を楽しみたい」という声を反映し、ミントの配合バランスを見直したことで、よりすっきりとした清涼感を実現した。甘さと爽やかさのバランスを保ちながら、春先から初夏にかけての気温上昇に合わせたリフレッシュ感のある味わいに仕上げた。
今年は商品発売に合わせて、チョコミントを楽しむ活動「ミン活」も提案する。気温が上がり始めるこの時期に、自分好みのチョコミントの味わいを探しながら、気分をリフレッシュする新たな楽しみ方を打ち出す狙いだ。
■商品概要
「ソルベージュ 爽快チョコミント」
・価格：690〜750円（税込）