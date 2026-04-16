黒沢ともよら『響け！ユーフォニアム』声優陣、舞台あいさつで謝罪 並んで頭を下げる「本当に、すみませんでした！」

黒沢ともよら『響け！ユーフォニアム』声優陣、舞台あいさつで謝罪 並んで頭を下げる「本当に、すみませんでした！」