黒沢ともよら『響け！ユーフォニアム』声優陣、舞台あいさつで謝罪 並んで頭を下げる「本当に、すみませんでした！」
アニメ『響け！ユーフォニアム』シリーズ完結編となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（24日公開）完成披露上映会が15日、東京・新宿ピカデリーで行われ、黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、戸松遥（黒江真由役）、小川太一監督が登壇。スペシャルゲストのトランペット奏者・児玉隼人氏へ頭を下げ謝罪する一幕があった。
【写真】最後のあいさつでは目に涙も…黒川ともよら声優陣
児玉氏は、ユーフォニアム奏者・外囿祥一郎氏とともにスペシャルゲストとして登場し、本作の楽曲を生演奏。それぞれの経歴が紹介される中で、児玉氏がテレビシリーズ第3期のスペシャルイベント内で行われた吹奏楽格付けチェックで、トランペットやコルネットの演奏をしたという話題に。ここで声優陣から「本当にすみませんでした…」と口々に謝罪の言葉がつぶやかれた。
格付けチェックでは、全問不正解者もいた。児玉氏がトランペット以外を吹いていたのを選んでしまい不正解となった朝井は「はい、私です」と直立で背を正した。すると黒沢が「ちゃんと謝ろう！」と声をかけ、黒沢、朝井、戸松が一同に頭を下げて「本当に、すみませんでした！」と謝罪する事態となり、会場には笑いが起こっていた。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。
児玉氏は、ユーフォニアム奏者・外囿祥一郎氏とともにスペシャルゲストとして登場し、本作の楽曲を生演奏。それぞれの経歴が紹介される中で、児玉氏がテレビシリーズ第3期のスペシャルイベント内で行われた吹奏楽格付けチェックで、トランペットやコルネットの演奏をしたという話題に。ここで声優陣から「本当にすみませんでした…」と口々に謝罪の言葉がつぶやかれた。
格付けチェックでは、全問不正解者もいた。児玉氏がトランペット以外を吹いていたのを選んでしまい不正解となった朝井は「はい、私です」と直立で背を正した。すると黒沢が「ちゃんと謝ろう！」と声をかけ、黒沢、朝井、戸松が一同に頭を下げて「本当に、すみませんでした！」と謝罪する事態となり、会場には笑いが起こっていた。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。
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