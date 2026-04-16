【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】現地実況も絶叫の「衝撃ゴラッソ」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが突き刺したスーパーゴールは、現地の放送席をも熱狂させていた。

パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日の第2戦はスタメン9人を変更しながら、1−0で勝利を収めた。

右ウイングで先発した浜野が魅せたのは27分だった。敵陣での組織的なプレスから自らボール奪取すると、FW田中美南、MF長野風花、FW土方麻椰と細かくパスが繋がり、ボールは再びペナルティーエリア右の浜野の足元へ。浜野は大きなキックフェイントで相手DFリリー・リールを滑らせて完全に剥がすと、切り返して左足でシュート。GKファロン・タリスジョイスの手を弾いた強烈な一撃がニアサイド上部に突き刺さった。

この圧巻の個人技に、現地アメリカの放送局で実況を務めた男性アナウンサーも大興奮。「右サイドでスペースを得た浜野が中へ切り込み、フィニッシュを狙う…なんというクオリティーだ！ シアトルで日本にリードをもたらしました！」と絶叫した。

さらに実況は「そして、アメリカにダメージを与えたのは、エマ・ヘイズ監督の元教え子でした！」と、敵将との関係性にも触れて称賛。現在アメリカ女子代表を率いる名将ヘイズ監督は、2023年に浜野がチェルシーへ完全移籍した際の指揮官であり、彼女の才能を高く評価してきた恩師でもある（現在の浜野はトッテナムにレンタル移籍中）。

「この切り返しを見てください」

現世界女王の指揮官もよく知る才能が放った一撃に、女性解説も舌を巻いた。「日本のプレスの成功ですね」とチーム全体を称えつつ、「浜野のこの切り返しを見てください。リリー・リールを完全にダイブ（スライディング）させ、ニアポストに流し込んでいます」とシュート前の完璧な駆け引きを絶賛した。

続けて、「ピッチが濡れていたこともあり、GKはボールに少し触れましたが、弾き切れませんでした。ニアを抜かれたGKはガッカリしたでしょうが、浜野の本当に素晴らしいフィニッシュでした」と、アメリカ守備陣を無力化したテクニックを手放しで称えていた。

1勝1敗で迎える日本とアメリカの第3戦（日本時間4月18日10時キックオフ予定）でも、現地メディアを大興奮させるような浜野の鮮やかなプレーに期待がかかる。

（ABEMA／なでしこジャパン）

