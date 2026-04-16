78歳・柏木由紀子、「ZARA」着こなす“大人デニムファッション”に絶賛の声「こんな可愛いデザインがあるの」
俳優の柏木由紀子（78）が14日、自身のインスタグラムを更新。ZARAのアイテムを取り入れたシニアの“大人カジュアルデニムコーデ”を動画で紹介した。
【動画】「着こなしが素敵」78歳・柏木由紀子が「ZARA」着こなす“大人デニムファッション”
柏木は「店内犬OKエリア」があるカフェを愛犬と訪れた様子を公開。動画では、ピンクのトリミングが印象的なカーディガンにデニムを合わせた、大人カジュアルなコーディネートを披露している。
「ZARAで行くニュースポット」「大人カジュアル デニムコーデ」などのテロップも添えられており、カーディガンが「ZARA」、デニムが「CELINE」などと着用アイテムの情報も紹介。高級ブランドとファストファッションを合わせたスタイリングとなっていた。
この投稿にファンからは「カーディガンとシャツの着こなしが素敵です」「大人なデニムは素敵」「カーディガンが可愛いですね」「ピンクのトリミングが春らしくて良い」「若々しくて綺麗」「憧れています」といった声が寄せられているほか、「ZARAのカーディガンいいですね」「こんな可愛いデザインがあるのですか」とアイテムへの関心も集まっている。
【動画】「着こなしが素敵」78歳・柏木由紀子が「ZARA」着こなす“大人デニムファッション”
柏木は「店内犬OKエリア」があるカフェを愛犬と訪れた様子を公開。動画では、ピンクのトリミングが印象的なカーディガンにデニムを合わせた、大人カジュアルなコーディネートを披露している。
「ZARAで行くニュースポット」「大人カジュアル デニムコーデ」などのテロップも添えられており、カーディガンが「ZARA」、デニムが「CELINE」などと着用アイテムの情報も紹介。高級ブランドとファストファッションを合わせたスタイリングとなっていた。
この投稿にファンからは「カーディガンとシャツの着こなしが素敵です」「大人なデニムは素敵」「カーディガンが可愛いですね」「ピンクのトリミングが春らしくて良い」「若々しくて綺麗」「憧れています」といった声が寄せられているほか、「ZARAのカーディガンいいですね」「こんな可愛いデザインがあるのですか」とアイテムへの関心も集まっている。