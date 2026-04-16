【UEFAチャンピオンズリーグ】アーセナル 0−0 スポルティング（日本時間4月16日／エミレーツ・スタジアム）

【映像】守田、猛抗議！物議を醸す微妙判定（実際の様子）

スポルティングのMF守田英正が相手からボール奪取を試みたがファウルの判定に。スタジアムが騒然となり、本人も審判に詰め寄った場面にファンからも同情の声が寄せられる微妙な場面があった。

日本時間4月16日、スポルティングはUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝のセカンドレグでアーセナルと対戦。先発出場した守田は、中盤で試合の舵を舵を取った。

話題のシーンは前半、24分のことだ。スポルティングが自陣左サイドから攻め込まれた場面で、FWチュクノンソー・マドゥエケが中にカットインしたタイミングで進路に入ったのが守田だ。背番号5は、相手の左側から左足を伸ばしてボールにアタック。しかし、マドゥエケの足に当たってしまい、相手は前のめりに転倒。その瞬間、審判の笛が吹かれると、守田は顔を覆い納得のいかない様子を見せた。

しばらく主審に詰め寄って抗議を続けたが、これは認められず、キャプテンマークを巻いたMFモルテン・ヒュルマンドに制される形でポジションへと戻っていった。中継の解説を務めた元日本代表の坪井慶介氏も「うまくボールにいったようにも見えましたけど、マドゥエケが少し先に触って（守田の足が）股に入った感じですかね。ただここまで守田はスペースを埋める前に出ていく守備の貢献度は高いですね」と、このシーンを説明しつつ、守田のパフォーマンスを高く評価していた。

また、この場面にはファンもリアクションを寄せ、SNSでは「守田ちょっと可哀想」「今のはボールにいってたよな守田」「守田さんそれはしゃーないよ」「守田からしたらこれは不満だろうな」と、そのプレーに同情する声も数多く集まっていた。

なお、守田は77分までピッチに立ち、チームに貢献。ただしお互いにゴールを奪えないまま0―0でタイムアップを迎え、ファーストレグとの2戦合計スコア0―1でベスト8敗退となった。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）