男子ゴルフの超高額賞金ツアー「ＬＩＶＥゴルフ」のスコット・オニール最高経営責任者（ＣＥＯ）はサウジアラビア政府系「ＰＩＦ」が資金援助を打ち切る可能性があるとの報道を否定した。

英紙「フィナンシャル・タイムズ」によると、２０２２年に始まったＬＩＶゴルフはフィル・ミケルソン（米国）やジョン・ラーム（スペイン）らスター選手を米ツアーから高額な契約金で引き抜くなど、これまで５０億ドル（約７９００億円）以上を費やしてきた。ただ資金面をサポートしてきたＰＩＦは視聴率の低迷などを理由に今後の援助を打ち切る寸前であるという。

ツアー存続の危機とみられている中、米メディア「ＥＳＰＮ」によると、オニールＣＥＯは、この報道を否定したという。同ＣＥＯはスタッフらに当てたメールに「はっきり申し上げておきたいのは、今シーズンは予定通り、中断されることなく全力で継続していくということです。メディアは臆測であふれかえっていますが、私たちの現実はグラウンドで決まります。これまで以上に大きな規模で、影響力のある組織として２０２６年シーズンに突入していきます」と記したという。

海外メディア「ＣＢＣ ＳＰＯＲＴＳ」はＬＩＶゴルフは今季のツアーに必要な資金を確保しており、運営にも支障はないという。ただ設立から４年で十分な放映権料やチケット収入を得られていないこともあって、今後が懸念されている状態にあるようだ。