【新興国通貨】ドル安元高圏もみ合い＝中国人民元



ドル人民元は６．８１台後半の狭いレンジでもみ合い。１１時の中国第１四半期GDPの好結果も目立った反応は見せていない。火曜日に６．８１５０台まで下げた後、戻りは６．８２台前半までと限定的で、その後も見合いとなっている。今日のレンジは今のところ６．８１８１-６．８１９７。

対円では２３円３０銭を挟んでの推移が続く。今朝のドル円の下げもあり、海外市場でも２３．３３円前後から２３．２８円ばさみでの推移となっている。



CNYJPY 23.282 USDCNY 6.8180



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