160.76　エンベロープ1%上限（10日間）
160.31　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.17　10日移動平均
159.15　21日移動平均
158.99　一目均衡表・基準線
158.96　一目均衡表・転換線
158.69　現値
158.00　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.58　エンベロープ1%下限（10日間）
156.94　100日移動平均
156.75　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・雲（下限）
153.49　200日移動平均

１０日線、２１日線などを下回っての推移。このまま下げると１５８．００円にボリンジャーバンド2シグマ下限が控えている。