テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限１５８．００
160.76 エンベロープ1%上限（10日間）
160.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.17 10日移動平均
159.15 21日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.96 一目均衡表・転換線
158.69 現値
158.00 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.58 エンベロープ1%下限（10日間）
156.94 100日移動平均
156.75 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.49 200日移動平均
１０日線、２１日線などを下回っての推移。このまま下げると１５８．００円にボリンジャーバンド2シグマ下限が控えている。
160.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.17 10日移動平均
159.15 21日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.96 一目均衡表・転換線
158.69 現値
158.00 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.58 エンベロープ1%下限（10日間）
156.94 100日移動平均
156.75 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.49 200日移動平均
１０日線、２１日線などを下回っての推移。このまま下げると１５８．００円にボリンジャーバンド2シグマ下限が控えている。