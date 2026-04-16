テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限１５８．００ テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限１５８．００

リンクをコピーする みんなの感想は？

160.76 エンベロープ1%上限（10日間）

160.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.17 10日移動平均

159.15 21日移動平均

158.99 一目均衡表・基準線

158.96 一目均衡表・転換線

158.69 現値

158.00 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.58 エンベロープ1%下限（10日間）

156.94 100日移動平均

156.75 一目均衡表・雲（上限）

155.78 一目均衡表・雲（下限）

153.49 200日移動平均



１０日線、２１日線などを下回っての推移。このまま下げると１５８．００円にボリンジャーバンド2シグマ下限が控えている。

外部サイト