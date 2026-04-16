武豊騎手＝栗東・フリー＝が１５日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新し、１２日に行われた桜花賞の振り返りや、今週末にロードフィレールと挑む皐月賞への意気込みなどをつづった。

桜花賞ではアランカールに騎乗し、最後方から直線追い上げるも５着。勝利はならなかったが、「１分３１秒台という速い決着でしたからね。さすが対応しきれなかったという解釈でよさそうです」と敗因を分析した。オークスの優先出走権を獲得したことには、２０１７年までは４着以内に優先出走権が与えられたことにも触れ、「５着でオークスの優先権を確保、と聞いて『ん？』と引っかかる人は古い人なんだそうです。（中略）１０年一昔とは、よく言ったものですね」とレジェンドならではの言い回しで、振り返った。

今週の皐月賞で初コンビを組むロードフィレールとは、８日の１週前追い切りでコンタクトをとった。レース内容も、前走の若葉Ｓ２着など３戦全てチェックしたそうで、「上位との差はそんなに大きくないはずです。ボクにとってはダービーへの参戦もかかっており、もちろん全力で頑張ります」と宣言した。

皐月賞は、勝てば０５年のディープインパクト以来、歴代最多タイとなる４勝目。通算３７度目、１６年連続のダービー参戦へ向け、まずは１９日の中山競馬場で結果を出す。