■これまでのあらすじ

夫の彼女は妻がいることをわかった上で「順番が違っただけ」と主張する。妻に向かって別れてくれたら全部うまくいくと彼女は言うが、夫は「お前なんてただの遊び」と言い捨て、痴話げんかに。泣き出す彼女に妻は「慰謝料もらうつもりだから」と告げるのだった。



【姫花side STORY】一樹さんと出会ったときから、私の世界は色づき始めました。お互い、すぐに惹かれ合い、恋に落ちました。

でも、一樹さんには奥さんと子どもがいて…神様はなんて意地悪なんでしょう。それでも、一樹さんはもう奥さんには気持ちがないと言ってくれます。「信じて待っていて」と…。本当は結ばれるべきなのに、私たちってかわいそう。愛されていない奥さんが隣にいるなんておかしい…。別れたらいいのに…。そうしたら一樹さんを独り占めできる！だから、私は奥さんに気づいてもらえるようにアピールを続けました。私たちのために邪魔ものは消えればいいんです。それなのに…慰謝料ってどういうこと!?

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)