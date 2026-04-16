田中笑太郎（DXTEEN）、“生意気ワンコ系”年下男子を熱演！『恋街百景』第2弾決定

“恋愛ドラマ”と“街の最新デート情報”が融合。人気男性アイドルを主演ゲストに迎え、推しとのデートをドラマ仕立てで描く新感覚のデート情報バラエティ番組『恋街百景（こいまちひゃっけい）』。

同番組の第2弾が公開されることが決定した。

4月23日（木）は、最後の告白シーンまですべて網羅した《完全版》と、撮影の裏側をぎゅっと詰め込んだ《ビハインド》を、「TELASA（テラサ）」にて独占配信。

さらに翌週の4月30日（木）深夜には、告白直前までの様子が特別に地上波放送される。

◆田中笑太郎（DXTEEN）が意中の年上女子を翻弄！

最新作で主演を務めるのは、田中笑太郎（DXTEEN）。

1年以上におよぶ韓国トレーニングを経てデビューを果たしたDXTEENは、確かな実力とフレッシュな魅力を兼ね備えた、今注目のグローバルボーイズグループ。

その最年少メンバーである田中は、日々磨きがかかるパフォーマンス力に加え、チャームポイントの“ニコニコ笑顔”でファンを魅了して続けている。

昨年、齊藤京子＆水野美紀のW主演ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にもサプライズでゲスト出演し、その演技力に称賛の声が集まった田中。

そんな彼が『恋街百景』では、動物園と遊園地が融合した鉄板デートスポット「東武動物公園」（埼玉県）で、密かに想いを寄せる年上女子を翻弄。小生意気で図々しいけれど…無邪気すぎて、どうにも憎めない！“生意気ワンコ系・年下男子”を熱演する。

ホワイトタイガーにレッサーパンダ、アルパカ…動物たちに夢中になったかと思えば、ジェットコースターで絶叫。くるくると変わる田中の表情を特等席で楽しめる本編。一方、《ビハインド》では、アルパカの容赦ない唾吐きに戦々恐々!? さらに、“失敗しないデートプランの立て方”も披露してくれる。

◆田中笑太郎（DXTEEN）コメント

ずっと「演技のお仕事をやりたい」と思っていたので、出演が決まった時はすごくうれしかったです。実は撮影に向けて、DXTEENメンバーの福田歩汰くんが台本の読み合わせに付き合ってくれたんです。撮影当日も「今日頑張ってね」と言ってくれたので、より一層奮起してロケに挑みました。

演技は久しぶりだったので、最初は少し緊張しましたが、お昼ご飯をいっぱい食べたりしているうちに緊張がほぐれました（笑）。

動物園に来るのも久しぶり！ 動物と触れ合えて、すごく楽しかったです。自分が実際にデートをするなら、今日みたいなプランがいいですね。あと、車の免許も持っているので、僕の運転でドライブするのもいいかな。妄想はふくらむ一方です！

今回は、自然体の僕として演じられているかなと思います。中でもジェットコースターのシーンは、かなり素に近いと思うので、注目してほしいです（笑）。

その一方で、いつもプライベートで選びがちな全身真っ黒のファッションとは違い、今回は年下彼氏っぽいコーディネート。《新しい田中笑太郎》も見られると思います！

NICO（※DXTEENのファンネーム）のみんなには、ぜひ彼女目線で見てほしいです。恋人気分を味わいながら、キュンキュンして見ていただけると、うれしいです。