Spotifyのアプリ内にて期間限定で楽しめる“楽曲当てチャレンジ”があるのをご存じだろうか。その名も「Fast Track」。国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』とのパートナーシップを記念して、4月14日より日本限定で公開されている。

（関連：【画像あり】正答数だけでなく、回答にかかった時間も重要 編集部員のチャレンジ結果）

Spotifyアプリの「検索」タブを開き、「MUSIC AWARDS JAPAN」のカテゴリーを選択すると、「Fast Track」への入り口となるバナーが出現する。「今すぐ挑戦」の後にあらわれる「挑戦」をタップすると、いよいよチャレンジがスタートだ。

「Fast Track」で重要なのは、いわゆる“イントロドン”と同様に「正解する」ことに加え、「速く回答する」こと。正誤と回答速度によって30点満点中の自らのスコアが決まる。

出題は全10問、楽曲が流れるのは8秒間。その楽曲を歌唱するアーティストを3択の中から選択する。内容は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のエントリー作品の中から日替わりで変わっていくという。

公開初日と翌日、2日連続でチャレンジをしてみたが、初回は9問正解、翌日は10問正解することができた。慣れてくると直感的に進めることができ、かなりテンポよく回答できるようになってくる。

スコアは速さに応じて加点されていくようで、2日目のチャレンジでは「これは高得点！」というメッセージも表示された。楽曲がわからない場合も、声でピンときたアーティストを即時に選択すればハイスコアを目指すことができるだろう。1分もあれば終えられる手軽さと点数制の採用により、すぐにでも再挑戦したくなってしまうところだが、「1日1回のお楽しみ」としているのはなかなかニクい設計だ。

チャレンジを終えた後は、パーソナライズされたスコアカードをSNSでシェアすることができたり、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品を集めた公式プレイリスト『museum 2026』で予習や復習をすることもできる。友人や家族、音楽好きな仲間とともに、スコアを競って楽しんでみてはいかがだろうか。

〈対象期間〉4月14日（火）～4月29日（水）：エントリーアーティストの作品を対象としたデイリーチャレンジ6月13日（土）～7月1日（水）：受賞アーティストの作品を対象としたデイリーチャレンジ

（文＝リアルサウンド編集部）