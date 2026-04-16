１６日前引けの日経平均株価は前営業日比１４１５円３５銭高の５万９５４９円５９銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億２０５３万株、売買代金概算は４兆２９４１億円。値上がり銘柄数は１０２１、対して値下がり銘柄数は４７０、変わらずは８４銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は日経平均が１４００円超高と急伸し、５万９０００円台に乗せた。イラン紛争勃発直前の２月２７日につけた終値ベースの史上最高値（５万８８５０円）だけでなく、その前の日２６日につけたザラ場ベースの最高値（５万９３３２円）も上回った。米・イラン停戦協議の進展期待を背景とした前日の米ハイテク株高を引き継ぎ、朝方から先物を絡めた買いが流入。半導体関連など値がさ株が上昇し、全体相場を大きく押し上げた。プライム銘柄の６割強の銘柄が値上がりした。取引時間中には中国の１～３月期ＧＤＰ成長率が伝わり、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比５．０％増と、２５年１０～１２月期（４．５％）から拡大した。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>をはじめ、アドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>、フジクラ<5803.T>が上昇。村田製作所<6981.T>、ＴＤＫ<6762.T>が水準を切り上げた。トヨタ自動車<7203.T>、ソニーグループ<6758.T>が堅調。キオクシアホールディングス<285A.T>が底堅い。ダイキン工業<6367.T>が値を飛ばした。半面、川崎重工業<7012.T>、コマツ<6301.T>が水準を切り下げ、ベイカレント<6532.T>が大幅安。ＩＮＰＥＸ<1605.T>、ＨＯＹＡ<7741.T>が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS