「ちょっと強すぎた」「化け物」最多優勝マドリーを“６―４”粉砕のドイツ王者にネット驚嘆！「神がかってる」「すごい試合」
日本代表DF伊藤洋輝を擁するバイエルンは現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、レアル・マドリーとホームで対戦。４−３で打ち合いを制し、アグリゲートスコア６−４でベストに駒を進めた。
敵地での第１レグを２―１で制したバイエルンは、開始34秒で同点ゴールを許すと、突き放しては追いつかれる展開が続く。
それでも２戦合計４−４で迎えた89分、ルイス・ディアスがペナルティエリアの外から強烈シュートを叩き込み、勝ち越しゴールを奪うと、後半アディショナルタイムにマイケル・オリーセがダメ押し点を挙げ、勝負を決めた。
断トツの優勝回数（15）を誇り、CLには滅法強いマドリーを２戦６発で粉砕したドイツ王者の強さに、インターネット上では次のような声が上がった。
「ちょっとバイエルン強すぎたな」
「ディアス、ケイン、オリーセ化け物です」
「バイエルンが神がかってる」
「とんでもない神試合だった」
「バイエルンとマドリーはすごい試合してた」
「すげーな」
「バイエルンの前３枚がやべー」
「しっかり勝ち切るバイエルン最高」
バイエルンは準決勝で前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦。この２試合もハイレベルな攻防になるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】勝負を決めたバイエルンのゴラッソ２発
敵地での第１レグを２―１で制したバイエルンは、開始34秒で同点ゴールを許すと、突き放しては追いつかれる展開が続く。
それでも２戦合計４−４で迎えた89分、ルイス・ディアスがペナルティエリアの外から強烈シュートを叩き込み、勝ち越しゴールを奪うと、後半アディショナルタイムにマイケル・オリーセがダメ押し点を挙げ、勝負を決めた。
断トツの優勝回数（15）を誇り、CLには滅法強いマドリーを２戦６発で粉砕したドイツ王者の強さに、インターネット上では次のような声が上がった。
「ディアス、ケイン、オリーセ化け物です」
「バイエルンが神がかってる」
「とんでもない神試合だった」
「バイエルンとマドリーはすごい試合してた」
「すげーな」
「バイエルンの前３枚がやべー」
「しっかり勝ち切るバイエルン最高」
バイエルンは準決勝で前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦。この２試合もハイレベルな攻防になるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】勝負を決めたバイエルンのゴラッソ２発