マドリーとの打ち合いを制したバイエルン。(C)Getty Images

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　日本代表DF伊藤洋輝を擁するバイエルンは現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、レアル・マドリーとホームで対戦。４−３で打ち合いを制し、アグリゲートスコア６−４でベストに駒を進めた。

　敵地での第１レグを２―１で制したバイエルンは、開始34秒で同点ゴールを許すと、突き放しては追いつかれる展開が続く。

　それでも２戦合計４−４で迎えた89分、ルイス・ディアスがペナルティエリアの外から強烈シュートを叩き込み、勝ち越しゴールを奪うと、後半アディショナルタイムにマイケル・オリーセがダメ押し点を挙げ、勝負を決めた。
 
　断トツの優勝回数（15）を誇り、CLには滅法強いマドリーを２戦６発で粉砕したドイツ王者の強さに、インターネット上では次のような声が上がった。

「ちょっとバイエルン強すぎたな」
「ディアス、ケイン、オリーセ化け物です」
「バイエルンが神がかってる」
「とんでもない神試合だった」
「バイエルンとマドリーはすごい試合してた」
「すげーな」
「バイエルンの前３枚がやべー」
「しっかり勝ち切るバイエルン最高」

　バイエルンは準決勝で前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦。この２試合もハイレベルな攻防になるのは間違いないだろう。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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