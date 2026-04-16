布川敏和、愛車・ホンダ「ヴェゼル」の“足元チェンジ” 「やっぱイイなぁ」自画自賛の仕上がりにファン「ピッカピカ」の声
シブがき隊として人気を集めたタレントの“ふっくん”こと布川敏和（60）が14日、自身のSNSを更新。愛車のホンダ「ヴェゼル」を夏仕様に変えたことを報告し、ピカピカな車体を公開した。
【写真】「ホイールの存在感が本当に素敵」夏仕様にチェンジした、布川敏和の愛車・ホンダ「ヴェゼル」
布川は「今日は 愛車・ヴェゼル君のタイヤを夏用に履き替えてきやしたぁ〜」とつづり、太陽の光に照らされ光沢感ある愛車を披露している。
投稿した写真には、ホイールがピカピカと輝く交換したてのタイヤもアップし「このホイールの方が、やっぱイイなぁ〜〜〜！」と満足気な様子を見せた。
投稿には「カッコいい!!」「ピッカピカ」「ホイールの存在感が本当に素敵」「カッコいい車」などと反響が集まっている。
【写真】「ホイールの存在感が本当に素敵」夏仕様にチェンジした、布川敏和の愛車・ホンダ「ヴェゼル」
布川は「今日は 愛車・ヴェゼル君のタイヤを夏用に履き替えてきやしたぁ〜」とつづり、太陽の光に照らされ光沢感ある愛車を披露している。
投稿した写真には、ホイールがピカピカと輝く交換したてのタイヤもアップし「このホイールの方が、やっぱイイなぁ〜〜〜！」と満足気な様子を見せた。
投稿には「カッコいい!!」「ピッカピカ」「ホイールの存在感が本当に素敵」「カッコいい車」などと反響が集まっている。