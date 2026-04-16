日経225先物：16日正午＝1410円高、5万9660円
16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1410円高の5万9660円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9549.59円に対しては110.41円高。出来高は1万9178枚となっている。
TOPIX先物期近は3825.5ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59660 +1410 19178
日経225mini 59660 +1410 280542
TOPIX先物 3825.5 +49 28771
JPX日経400先物 34645 +465 1455
グロース指数先物 771 +15 2042
東証REIT指数先物 1922.5 -8 55
株探ニュース
TOPIX先物期近は3825.5ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59660 +1410 19178
日経225mini 59660 +1410 280542
TOPIX先物 3825.5 +49 28771
JPX日経400先物 34645 +465 1455
グロース指数先物 771 +15 2042
東証REIT指数先物 1922.5 -8 55
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