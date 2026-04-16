　16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1410円高の5万9660円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9549.59円に対しては110.41円高。出来高は1万9178枚となっている。

　TOPIX先物期近は3825.5ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59660　　　　 +1410　　　 19178
日経225mini 　　　　　　 59660　　　　 +1410　　　280542
TOPIX先物 　　　　　　　3825.5　　　　　 +49　　　 28771
JPX日経400先物　　　　　 34645　　　　　+465　　　　1455
グロース指数先物　　　　　 771　　　　　 +15　　　　2042
東証REIT指数先物　　　　1922.5　　　　　　-8　　　　　55

株探ニュース