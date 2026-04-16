16日午前、新潟市中央区万代で刃物を持った男と揉み合いになった女性がケガをしました。男は、路上で警察に現行犯逮捕されました。



警察と消防によりますと、16日午前9時すぎ、新潟市中央区万代で店舗の人から「80歳くらいの男から包丁を示されて『お金をだせ』と脅された」と通報がありました。女性は左手首をケガしていて病院に搬送されましたが、命に別状はありません。



女性が働くパン屋の関係者によりますと、女性が一人で働いていたところ男が侵入し、店内の刃物を持ち出したということです。



■パン屋の関係者

「(刃物は)奥の調理場のものを持ってきた。刺したのではなくて、刃物を取り返そうとして手を傷つけた。」



警察は、新潟市中央区に住む77歳の無職の男を正当な理由がなく刃物を所持していたとして現行犯逮捕しました。男は、「お金がないから店の人を脅して金を取ろうと思って包丁を持っていた」と話し容疑を認めています。