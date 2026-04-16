DXTEEN田中笑太郎、生意気ワンコ系年下男子役「ぜひ彼女目線で見て」【コメント全文】
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの田中笑太郎が、4月30日深夜放送のテレビ朝日『恋街百景』第2弾（深1：27〜深夜1：57）の主演を務めることが16日、発表された。田中は、生意気ワンコ系と年下男子を演じる。
【写真】ちらっとのぞく笑顔がかわいい！DXTEEN・田中笑太郎
同番組では、恋愛ドラマと街の最新デート情報が融合。人気男性アイドルを主演ゲストに迎え、推しとのデートをドラマ仕立てで描く新感覚のデート情報バラエティ番組となる。昨年12月にテレビ朝日および動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で誕生した同番組では、毎回ひとつの街をフィーチャー。「もしも大好きなアイドルとデートができたら」「推しが別の世界線では先輩だったら」など、どこまでも妄想が尽きない夢のデートを横顔を至近距離で独り占めしながら、たっぷり疑似体験できる至福のひとときとなる。
今回は地上波での放送のほか、23日正午からは、最後の告白シーンまですべて網羅した「完全版」と、撮影の裏側をぎゅっと詰め込んだ「ビハインド」を「TELASA（テラサ）」にて独占配信。さらに、翌週の４月30日からはテレビ朝日にて、告白直前までの様子を特別に地上波放送する。
新作で主演を務める田中は、1年以上におよぶ韓国トレーニングを経てデビューを果たしたDXTEENに所属している。最年少メンバーである田中は、日々磨きがかかるパフォーマンス力に加え、チャームポイントのニコニコ笑顔で、ファンを魅了して続けている。
昨年、齊藤京子＆水野美紀のＷ主演ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にもサプライズでゲスト出演し、その演技力に称賛の声が集まった田中。『恋街百景』では、動物園と遊園地が融合した鉄板デートスポット「東武動物公園」（埼玉県）で、密かに想いを寄せる年上女子を翻弄（ほんろう）する。まさかの“フェイント告白”も繰り出し、キュンとさせまくる。
ホワイトタイガー、レッサーパンダ、アルパカなどの動物に夢中になったかと思えば、ジェットコースターで絶叫する姿も。くるくると変わる田中の表情を特等席で楽しめる本編。一方、ビハインドではアルパカの容赦ない唾吐きに戦々恐々。さらに、失敗しないデートプランの立て方も披露する。
【コメント】
ずっと「演技のお仕事をやりたい」と思っていたので、出演が決まった時はすごくうれしかったです。実は撮影に向けて、DXTEENメンバーの福田歩汰くんが台本の読み合わせに付き合ってくれたんです。撮影当日も「今日頑張ってね」と言ってくれたので、より一層奮起してロケに挑みました。
演技は久しぶりだったので、最初は少し緊張しましたが、お昼ご飯をいっぱい食べたりしているうちに緊張がほぐれました（笑）。動物園に来るのも久しぶり！ 動物と触れ合えて、すごく楽しかったです。自分が実際にデートをするなら、今日みたいなプランがいいですね。あと、車の免許も持っているので、僕の運転でドライブするのもいいかな。妄想はふくらむ一方です！
今回は、自然体の僕として演じられているかなと思います。中でもジェットコースターのシーンは、かなり素に近いと思うので、注目してほしいです（笑）。その一方で、いつもプライベートで選びがちな全身真っ黒のファッションとは違い、今回は年下彼氏っぽいコーディネート。“新しい田中笑太郎”も見られると思います！ NICO（ファンネーム）のみんなには、ぜひ彼女目線で見てほしいです。恋人気分を味わいながら、キュンキュンして見ていただけると、うれしいです。
【写真】ちらっとのぞく笑顔がかわいい！DXTEEN・田中笑太郎
同番組では、恋愛ドラマと街の最新デート情報が融合。人気男性アイドルを主演ゲストに迎え、推しとのデートをドラマ仕立てで描く新感覚のデート情報バラエティ番組となる。昨年12月にテレビ朝日および動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で誕生した同番組では、毎回ひとつの街をフィーチャー。「もしも大好きなアイドルとデートができたら」「推しが別の世界線では先輩だったら」など、どこまでも妄想が尽きない夢のデートを横顔を至近距離で独り占めしながら、たっぷり疑似体験できる至福のひとときとなる。
新作で主演を務める田中は、1年以上におよぶ韓国トレーニングを経てデビューを果たしたDXTEENに所属している。最年少メンバーである田中は、日々磨きがかかるパフォーマンス力に加え、チャームポイントのニコニコ笑顔で、ファンを魅了して続けている。
昨年、齊藤京子＆水野美紀のＷ主演ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にもサプライズでゲスト出演し、その演技力に称賛の声が集まった田中。『恋街百景』では、動物園と遊園地が融合した鉄板デートスポット「東武動物公園」（埼玉県）で、密かに想いを寄せる年上女子を翻弄（ほんろう）する。まさかの“フェイント告白”も繰り出し、キュンとさせまくる。
ホワイトタイガー、レッサーパンダ、アルパカなどの動物に夢中になったかと思えば、ジェットコースターで絶叫する姿も。くるくると変わる田中の表情を特等席で楽しめる本編。一方、ビハインドではアルパカの容赦ない唾吐きに戦々恐々。さらに、失敗しないデートプランの立て方も披露する。
【コメント】
ずっと「演技のお仕事をやりたい」と思っていたので、出演が決まった時はすごくうれしかったです。実は撮影に向けて、DXTEENメンバーの福田歩汰くんが台本の読み合わせに付き合ってくれたんです。撮影当日も「今日頑張ってね」と言ってくれたので、より一層奮起してロケに挑みました。
演技は久しぶりだったので、最初は少し緊張しましたが、お昼ご飯をいっぱい食べたりしているうちに緊張がほぐれました（笑）。動物園に来るのも久しぶり！ 動物と触れ合えて、すごく楽しかったです。自分が実際にデートをするなら、今日みたいなプランがいいですね。あと、車の免許も持っているので、僕の運転でドライブするのもいいかな。妄想はふくらむ一方です！
今回は、自然体の僕として演じられているかなと思います。中でもジェットコースターのシーンは、かなり素に近いと思うので、注目してほしいです（笑）。その一方で、いつもプライベートで選びがちな全身真っ黒のファッションとは違い、今回は年下彼氏っぽいコーディネート。“新しい田中笑太郎”も見られると思います！ NICO（ファンネーム）のみんなには、ぜひ彼女目線で見てほしいです。恋人気分を味わいながら、キュンキュンして見ていただけると、うれしいです。