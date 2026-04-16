SUPER EIGHT横山裕、6年ぶり文化放送に生出演「何を話したらいいんでしょうか」 新たなお知らせも
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、24日午後6時30分から生放送される文化放送の特別番組『SUPER EIGHT横山裕の近況ですけども』で、お笑いトリオ・オテンキののりとともにパーソナリティを務めることが発表された。横山が同局のラジオ生放送に出演するのは、2020年に放送された特別番組『関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜』以来6年ぶりとなる。
【写真】横山裕と13年ぶりタッグ！懐かしい話が飛び出しそうなオテンキ・のり
横山は、03年7月〜13年3月の期間、若年層に人気を誇るバラエティワイド番組『レコメン！』の木曜パーソナリティを村上信五とともに担当。文化放送が四谷に本社を構えていた時代から人気深夜ラジオを支えた。
現在は音楽番組やバラエティ、ドラマへの出演のほか、2025年には『24時間テレビ』のランナーという大役を務めるなど、グループでの活動のみならず個人としても多彩な活躍を見せている横山。このたびのラジオ特番では、のり（12年4月〜23年3月まで『レコメン！』月〜水曜のメインパーソナリティを担当）と当時を振り返るほか、昔のようにラジオのマイクの前で肩の力を抜き、自身の近況などを生放送でたっぷりと語る。
その他、「SUPER EIGHT横山裕！〜あれから6年スペシャル〜」と題し、リスナーからのメッセージとともに、横山の『レコメン！』卒業後の活動や、最近の印象深いエピソードなどを深掘り。生放送の中で、メッセージを紹介したリスナーへの「生電話」の可能性も。
文化放送の人気深夜帯で長くメインパーソナリティを担った横山が、再びラジオのマイクの前に座り、誰もが笑顔になれるような、ラジオの魅力たっぷりの2時間45分を届ける。
■横山裕コメント
文化放送に帰ってきます。以前、僕は文化放送で3時間の生放送を約10年やっていました。今回また生放送のメインパーソナリティを務められることをうれしく思っています。何を話したらいいんでしょうか。そこで新しくお知らせできることもあると思いますので、皆さん楽しんで聞いていただけるとうれしいです。
横山は、03年7月〜13年3月の期間、若年層に人気を誇るバラエティワイド番組『レコメン！』の木曜パーソナリティを村上信五とともに担当。文化放送が四谷に本社を構えていた時代から人気深夜ラジオを支えた。
現在は音楽番組やバラエティ、ドラマへの出演のほか、2025年には『24時間テレビ』のランナーという大役を務めるなど、グループでの活動のみならず個人としても多彩な活躍を見せている横山。このたびのラジオ特番では、のり（12年4月〜23年3月まで『レコメン！』月〜水曜のメインパーソナリティを担当）と当時を振り返るほか、昔のようにラジオのマイクの前で肩の力を抜き、自身の近況などを生放送でたっぷりと語る。
その他、「SUPER EIGHT横山裕！〜あれから6年スペシャル〜」と題し、リスナーからのメッセージとともに、横山の『レコメン！』卒業後の活動や、最近の印象深いエピソードなどを深掘り。生放送の中で、メッセージを紹介したリスナーへの「生電話」の可能性も。
文化放送の人気深夜帯で長くメインパーソナリティを担った横山が、再びラジオのマイクの前に座り、誰もが笑顔になれるような、ラジオの魅力たっぷりの2時間45分を届ける。
■横山裕コメント
文化放送に帰ってきます。以前、僕は文化放送で3時間の生放送を約10年やっていました。今回また生放送のメインパーソナリティを務められることをうれしく思っています。何を話したらいいんでしょうか。そこで新しくお知らせできることもあると思いますので、皆さん楽しんで聞いていただけるとうれしいです。