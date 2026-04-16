目黒蓮、フェンディ着こなし『UOMO』表紙に 「現在地」を知れるロングインタビュー掲載
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、24日発売の『UOMO（ウオモ）』（集英社）の表紙を飾る。
【写真】『Tarzan』表紙で”美しすぎる筋肉”を披露した目黒蓮
目黒が同誌の表紙を飾るのは約3年ぶり。フェンディのブランドアンバサダーを務める目黒は、同ブランドの2026年春夏コレクションを着こなした。表紙では鮮やかなブルーのニット、中ページでは赤、フラワープリントなど華やかなルックの数々を着こなし、春の高揚感を感じさせるようなカットになっている。
また、主演映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）を記念し、4Pにわたるロングインタビューも掲載。映画だけでなく、3年目となるフェンディでのアンバサダーとしての矜持、現在撮影中の海外作品への思い、そしてプライベートを充実させる方法など、目黒の「現在地」を知る1冊となっている。
そのほか、40歳男子がオンもオフもシームレスに活躍するアイテムを紹介する特集「働く大人のシゴデキ服」なども掲載されている。
【写真】『Tarzan』表紙で”美しすぎる筋肉”を披露した目黒蓮
目黒が同誌の表紙を飾るのは約3年ぶり。フェンディのブランドアンバサダーを務める目黒は、同ブランドの2026年春夏コレクションを着こなした。表紙では鮮やかなブルーのニット、中ページでは赤、フラワープリントなど華やかなルックの数々を着こなし、春の高揚感を感じさせるようなカットになっている。
そのほか、40歳男子がオンもオフもシームレスに活躍するアイテムを紹介する特集「働く大人のシゴデキ服」なども掲載されている。