Snow Man宮舘涼太、「ディズニー・オン・アイス」40周年公演のスペシャルサポーター就任 2年連続は史上初
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が16日、都内で行われた『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス“Let's Party!” 記者発表会』に登壇。記念すべき年のスペシャルサポーターに就任することが発表された。宮舘は昨年もスペシャルサポーターを務めており、2年連続務めるのは「ディズニー・オン・アイス」で初となる。
【全身ショット】決めポーズ！タキシード姿の宮舘涼太
40周年を記念し、きらめく衣装で登壇した宮舘は、両手を広げてまずはカメラアピール。衣装のポイントについて聞かれると、伸ばした右腕を曲げて、「こっちの角度からはゴールドに見える、わかりづらいですかね、こうするとシルバーに見えるんです」と分かりやすいようにポーズを取り、ゆっくりターンして全身を見せた。司会に「宮舘さんの過剰供給です！」と表現されると、「過剰供給が決まったところで…よろしくお願いいたします」とニヤリ。
昨年に続き今年もスペシャルサポーターに就任。「ディズニー・オン・アイス」を世界80ヶ国以上で展開するフェルド・エンタテインメントのジュリエット・フェルド・グロスマンCEOとともに、「就任書」パネルにペンで調印した。
2年連続のスペシャルサポーター就任について、宮舘は「2年連続はいまだかつてないというお言葉をありがたく頂戴しまして」と喜びをにじませ、「僕も微力ながら、ディズニー・オン・アイスを愛していますし、そしてもっともっといろんな方に観ていただきたい、広めたいという思いで今年もやらせていただきたいと思っております」と伝えた。
イベントにはほかに、関根勤、関根麻里、ミッキーマウス、ミニーマウス、ディズニー・オン・アイス 日本公演事務局・黒崎太郎代表、ウォルト・ディズニー・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント・目黒敦氏が登壇。司会は中京テレビの佐野祐子アナウンサーが務めた。
【全身ショット】決めポーズ！タキシード姿の宮舘涼太
40周年を記念し、きらめく衣装で登壇した宮舘は、両手を広げてまずはカメラアピール。衣装のポイントについて聞かれると、伸ばした右腕を曲げて、「こっちの角度からはゴールドに見える、わかりづらいですかね、こうするとシルバーに見えるんです」と分かりやすいようにポーズを取り、ゆっくりターンして全身を見せた。司会に「宮舘さんの過剰供給です！」と表現されると、「過剰供給が決まったところで…よろしくお願いいたします」とニヤリ。
2年連続のスペシャルサポーター就任について、宮舘は「2年連続はいまだかつてないというお言葉をありがたく頂戴しまして」と喜びをにじませ、「僕も微力ながら、ディズニー・オン・アイスを愛していますし、そしてもっともっといろんな方に観ていただきたい、広めたいという思いで今年もやらせていただきたいと思っております」と伝えた。
イベントにはほかに、関根勤、関根麻里、ミッキーマウス、ミニーマウス、ディズニー・オン・アイス 日本公演事務局・黒崎太郎代表、ウォルト・ディズニー・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント・目黒敦氏が登壇。司会は中京テレビの佐野祐子アナウンサーが務めた。