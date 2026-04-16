窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌 SEASON2』、伊勢谷友介が謎多きキャラクター演じる 緊張感あふれる場面写真が解禁
窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVドラマ『外道の歌 SEASON2』の新キャラクター情報と第3話の場面写真が解禁された。
【場面写真】“復習屋”として静かに標的を見据える窪塚洋介
今作は、SNS関連動画総再生数4,500万回を突破し、話題を呼んだ復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず、反省もしない犯罪者たち。そんな無法者たちに被害者に代わって、制裁を加える男・鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨）の2人の復讐者による“外道”の物語となっている。
第1話と第2話の配信開始後、「第1話から衝撃的すぎる」「シーズン2も容赦ない展開」「続きが気になって止まらない！」など、SNS上で反響の声が相次ぎ、物語の展開に注目が集まっている。そんな中、新たなキャラクター情報が解禁。物語の鍵を握る“同一人格者”國松を伊勢谷友介が演じることが明らかとなった。さらに、お笑いコンビ・ラバーガールの大水洋介の出演情報も解禁された。
國松は物語の鍵を握る謎多きキャラクター。解禁された場面写真では、不敵な表情を浮かべながら静かにたたずむ姿が映し出されており、カモとトラの前に立ちはだかる新たな脅威として、これまでの復讐劇をさらに大きな局面へと導く存在であることが示唆されている。また、その呼び名である“同一人格者”という異質な設定も相まって、物語の裏側に潜む新たな構図の存在を予感させる。
大水は、あのが演じる近野智夏が働くメイド喫茶の客・茂木として登場する。メイド服姿の近野と共に、手でハートを作る印象的な写真が到着。これまでの緊張感あふれる展開とは異なる一面にも注目が集まる。
ほかの解禁された場面写真では、奈々子（南沙良）に寄り添うようにしゃがみこむトラの姿が公開され、どこか緊張感の漂う危うい空間の中で奈々子を気遣う様子が印象的に切り取られている。また、不穏な表情を浮かべる園田夢二（森崎ウィン）の姿からは、物語の裏で進行する新たな動きと、さらなる波乱の展開を予感させる。サングラス越しにまっすぐ視線を向けるカモの場面写真は、復讐屋として静かに標的を見据える姿が印象的だ。
【場面写真】“復習屋”として静かに標的を見据える窪塚洋介
今作は、SNS関連動画総再生数4,500万回を突破し、話題を呼んだ復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず、反省もしない犯罪者たち。そんな無法者たちに被害者に代わって、制裁を加える男・鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨）の2人の復讐者による“外道”の物語となっている。
國松は物語の鍵を握る謎多きキャラクター。解禁された場面写真では、不敵な表情を浮かべながら静かにたたずむ姿が映し出されており、カモとトラの前に立ちはだかる新たな脅威として、これまでの復讐劇をさらに大きな局面へと導く存在であることが示唆されている。また、その呼び名である“同一人格者”という異質な設定も相まって、物語の裏側に潜む新たな構図の存在を予感させる。
大水は、あのが演じる近野智夏が働くメイド喫茶の客・茂木として登場する。メイド服姿の近野と共に、手でハートを作る印象的な写真が到着。これまでの緊張感あふれる展開とは異なる一面にも注目が集まる。
ほかの解禁された場面写真では、奈々子（南沙良）に寄り添うようにしゃがみこむトラの姿が公開され、どこか緊張感の漂う危うい空間の中で奈々子を気遣う様子が印象的に切り取られている。また、不穏な表情を浮かべる園田夢二（森崎ウィン）の姿からは、物語の裏で進行する新たな動きと、さらなる波乱の展開を予感させる。サングラス越しにまっすぐ視線を向けるカモの場面写真は、復讐屋として静かに標的を見据える姿が印象的だ。