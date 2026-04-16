「出てこいよ！」78歳の男が“刃物”で脅した疑いで逮捕　20代男性にけがなし　運転めぐるトラブル　千葉・白子町

千葉・白子町の住宅が点在する地域で、車の運転をめぐるトラブルから男が刃物のようなもので脅迫する事件が起きた。被害を受けた男性は車内にとどまり、窓を閉めていたためけがはなかった。男は現場から逃走したが、その後逮捕された。

高齢男性が刃物のようなもので“脅迫”

千葉・白子町で14日朝8時半頃にドライブレコーダーに映ったのは、ある男の姿だ。手元を見ると、刃物のようなものを持っていた。

撮影されていたのは、笠間實容疑者（78）だ。ドライバーを脅すなどした疑いで逮捕された。

事件があった現場は、住宅が点在するのどかな地域だった。笠間容疑者は車を停めたあと、刃物のようなものを持って男性に近づき、「出てこいよ！」と脅していた。

その後、西側に向かって逃走したという。

運転めぐりトラブル…被害男性にけがなし

笠間容疑者は20代の被害男性と車の運転をめぐってトラブルになっていた。

被害男性はすぐに110番通報を行った。窓を閉めていたため、けがなどはなかった。

笠間容疑者は、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めている。

（「イット！」 4月15日放送より）