日本マクドナルドは、「トクニナルド」キャンペーンを4月22日から5月19日まで実施する。

年間を通してマクドナルドの様々な商品がおトクになる「トクニナルド」キャンペーン。今回はその第3弾として、4月22日から5月19日までの4週間限定で「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」が250円おトクな特別価格の490円（通常価格740円～）で販売される。

さらに、2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」が新登場。定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個を選ぶことができる。

商品概要

チキンマックナゲット 15ピース

特別価格実施期間：4月22日～5月19日

特別価格：490円（通常価格：740円～）

塩レモンタルタルソース/コク旨焼肉ソース

販売期間：4月22日～5月中旬予定

価格：50円～

※「チキンマックナゲット」15ピースはお好きなソース3個付き、5ピースはお好きなソース1個付きです

コク旨焼肉ソース

塩レモンタルタルソース

また、本キャンペーンでは「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした、「ハローキティ」、「マイメロディ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」などのかわいらしいキャラクターが描かれた限定パッケージ（数量限定）にて、「チキンマックナゲット 15ピース」が提供される。

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