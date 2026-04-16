2022年に4000万米ドル調達、拡大フェーズに

バスケットボールのクラブ国際大会「東アジアスーパーリーグ（EASL）」が急成長を遂げている。直近の2025-26シーズンはホーム＆アウェー方式になってから過去最多の12チームが参戦。地域は日本を含む7つの国・地域に広がる。優勝賞金も前季から50万米ドル増の150万米ドル（約2億4000万円）に拡大した。試合数は最も多いチームでも9試合と興行頻度は少なく、大会の知名度もまだ高いとは言えない。それにもかかわらず、なぜ多額の資金投入ができるのか。持続可能性はあるのか。3月にマカオで行われたプレーオフ期間中、取材に応じたヘンリー・ケインズCEOとBリーグの島田慎二チェアマンらの話から読み解く。

3月22日、マカオ。熱戦の末、歓喜の瞬間が訪れた。ファイナルに駒を進めた宇都宮ブレックス（Bリーグ）が桃園パウイアン・パイロッツ（チャイニーズタイペイ）の猛追を振り切り、90-81で勝利して初優勝を決めた。

千葉ジェッツ、広島ドラゴンフライズに続き、Bリーグ勢が3連覇を達成。これまでさまざまなタイトルを手にし、ファイナルズMVPに輝いた比江島慎は「やり残したことがあるとすれば、EASLのタイトルを取ることでした。自分にとってはすごく大きな意味を持つ大会。勝ち取れて本当にうれしかったです」と達成感をにじませた。

賞金は2位が75万米ドル（約1億2000万円）、3位は35万米ドル（約5500万円）。賞金総額は日本円で4億円超に上る。チームや選手にとってモチベーションの一つになっていることは間違いない。ヘンリーCEOは「世界でも最大級の賞金がある大会として誇りを持っているので、それは継続していきたいです」と胸を張る。各国のトップクラブを招いているため、それにふさわしい報酬額にしたい思いもあるという。

2017年から東アジアで国際大会を開催してきたEASL。2023-24シーズンからはホーム＆アウェー方式となったため、国をまたぐチームの遠征費は相当な額になり、リーグの負担は大きい。それに加え、勝敗にかかわらず試合ごとの出場給も支払われている。

リーグは2022年12月、リード投資家から4000万米ドルの資金調達が決定したことを発表している。その際、用途について「ホーム＆アウェー方式の地域チャンピオンシップへのEASLの拡大と、急速に拡大するミレニアル世代とZ世代のファン向けの新しく魅力的なコンテンツの制作と配信に使われる予定」と説明しており、これが主たる資金源であることは間違いないだろう。

規模拡大のフェーズに入ったことでチーム数は年々増加し、来シーズンは参加国をさらに増やして16チームになる予定だ。ヘンリーCEOは「ハイレベルなリーグを維持するとともに、アジア全体のマーケットを巻き込んで拡大していくことを展望しています」と今後を見通す。

収益の75％はスポンサー料…視聴数増で好循環描く

一方で、EASLが避けては通れないのが、持続可能性をいかに高めていくかという点だ。調達した資金を元手に、自立的な収益体制を確立していく必要がある。

レギュラーシーズンでは会場によって空席が目立ち、それは3月18〜22日に行われたプレーオフ「ファイナルズ」も同様だった。ただ、国ごとのリーグとは異なり、そもそもチケット収入で稼ぐビジネスモデルではない。

ヘンリーCEOは「収益構造はパートナーシップが75％、放映権料が25％。チケット販売の収入はほぼチームに入るようになっているので、全体の1％以下です」と説明する。

最も重視するスポンサー数は前季の24から55に急増し、契約内容についても「以前まで1年契約が多かったのですが、複数年契約が増えてきました。よりリーグの価値が伝わってきていると感じます」と手応えを語る。中国銀行やアンダーアーマーなど国際的な大手企業のほか、日本においても電通グループが昨年12月に戦略的長期パートナーシップの締結を発表している。

試合観戦については、「私たちが戦っているのは、他のスポーツというよりもeスポーツなどです。どれだけの人が、その試合の映像を見るのかという視聴率を重視しています」と語る。日本ではU-NEXTで全試合を独占配信したように、アジア各国の計26の配信媒体とパートナーシップを結ぶ。参加国以外でも、全世界で視聴が可能だという。

ヘンリーCEOが「例えば、アルバルク東京であれば『TOYOTA』の名前が映像を通してそれだけの国に広がっていくということです」と話したように、視聴数を増やすことで広告価値を高め、スポンサーの増加につなげる好循環を生むことを描いている。東アジアでは各国の時差が1〜2時間ほどのため、国際試合の放送との相性も良いとみる。

一方、アジアのバスケットボールファンは約8億人という独自の試算を示したうえで、EASLを認知しているのは、まだ1.5％程度にとどまると算出する。だからこそ、「長期視点で見たときに、アジア地域にフォーカスすることは大きな伸びしろがあると感じます」と期待感を込める。

「もう一歩、アグレッシブに」島田チェアマンの視線

シーズンごとで確かな成長を見せるEASL。ただ、その水準が巨額投資と見合っているのかという点では、まだ評価が難しい。今シーズン、Bリーグは国・地域別で最多となる3チームが参加し、関与の度合いが大きいため、島田慎二チェアマンはシビアな視線を向ける。

「投資家から出資を仰ぐということは、一定の期間までにリクープ（回収）しないといけません。小さく産んで大きく育てるか、大きく産んで一気にリクープのスピードを上げるか。この2つしかない。EASLは後者でスタートしているので、まだギャップはあると思っています。各国でスポンサーをつけることも、放映権を売ることも、もう一歩、二歩、アグレッシブにやっていかないといけないと思います」

一方で、島田チェアマンは走り出したばかりのリーグであることも十分に理解している。「ヘンリーCEOはリスクを取って頑張っているので、応援はしたいです。文句ばかり言うのではなく、運命共同体というスタンスで向き合っています」と言い、ともに成長させていく意思をのぞかせた。

もっとも、EASLは今シーズンからFIBA（国際バスケットボール連盟）が主催するクラブのアジア大会「BCLアジア」の予選も兼ねることとなり、競技的な面でも存在感が増した。BCLの優勝チームは、クラブ世界一を決める「FIBAインターコンチネンタルカップ」にも出場する。「NBAに次ぐ世界第2位のリーグ」を目指すBリーグにとって、世界への接続の場は重要であり、EASLの安定的な運営と成長は望ましいことであるはずだ。

米NBAの存在感が突出して大きいバスケットボール界では、クラブの国際大会で高い知名度を誇るのは欧州のユーロリーグくらいであろう。まだ充分に開拓の余地があるアジアにおいて、競技的価値の向上とビジネス面の拡張を同時に追い求めるEASL。その野心的な試みは、持続的な成長曲線を描き、成就できるのか。これからの数シーズンは、真価がより問われるフェーズに入る。



（長嶺 真輝 / Maki Nagamine）