プロ野球中日は2026年4月15日、本拠地バンテリン・ドームで広島と対戦し、2−5で敗れた。

ホームランウイング設置で本塁打量産が期待されたが...

試合は、中日が2回に先発カイル・マラー投手（28）の悪送球で1点を先制された。6回には、マラーが1死走者なしから3者連続2塁打を許し2点を失った。

打線は7回に2点を返して1点差に詰め寄るも、8回に4番手・齋藤綱記投手（29）が、エレフリス・モンテロ内野手（27）に2ランを浴びた。打球はホームランウイングに飛び込み、点差は3点に広がり万事休す。

チームは連勝を逃し、開幕から6カード連続で勝ち越しなしとなった。借金は今季ワーストタイの「8」となった。

開幕から本拠地バンテリン・ドームで1勝6敗。球場には今季からホームランウイングが設置され、本塁からフェンスまでの距離が右中間、左中間ともに116メートルから110メートルに短縮した。

フェンスも1.2メートル低くなり、本塁打の量産が期待されたが、チームはここまで「恩恵」を十分に受けられずにいる。

本拠地で大きく負け越す状況に、インターネット上では竜党のぼやきが止まらない。

「守り勝つを目指してきて打撃戦になったら勝てない」の声

Xには「リリーフ陣の防御率が6.11じゃ勝てるもんも勝てんで」「ホームランウイングは、敵チームへの恩恵ばかり」「守り勝つを目指してきて打撃戦になったら勝てない」「テラスと言う最大の補弱」「中日の中継ぎは、立浪政権から勤続疲労かもですね」「中日は落合監督時代の守りの野球でよかったんちゃう？」「中継ぎ崩壊が改善する気配まったくなく、上がり目がないのがほんまヤバい」などの声が寄せられている。

井上一樹監督（54）は、2年連続で開幕から6カード勝ち越しなしとなった。

スポーツ紙の報道によると、井上監督は「仕掛けて点を取りに行くことができていない。それをもう一回やり直したい」などと語ったという。