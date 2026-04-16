中日戦

プロ野球・広島の大盛穂外野手が15日、バンテリンドームで行われた中日戦で見せたダイビングキャッチがファンの称賛を集めている。

ビッグプレーが飛び出した。1点リードの5回2死二塁から中日・福永が放った打球は左中間へ。中堅手の大盛は、全速力で打球を追いかけると、最後はダイビングキャッチ。そのまま地面で一回転したが、ボールは放さなかった。これには名古屋まで駆け付けた広島ファンからも大歓声が上がった。

抜ければ同点の場面で見せたビッグプレーを、試合を配信した「DAZN」の野球専門アカウントが「ファインプレーという言葉すら陳腐に聞こえる 大盛穂が驚愕のスーパーキャッチ」として動画投稿すると、ファンからも称賛の声が並んだ。

「俺の大盛！！！」

「大盛の守備ってお金とれるプレーが多いよな ナイスプレー」

「スタメンで出られ続ければGGあるで」

「これがあるから大盛はスタメンから外せない！」

「プロ野球すぎるプレー」

「今年のカープ史上1番の守備プレーがすでに出た可能性がある」

「何がすごいって前へ数歩出てからの戻ってジャンピング」

「大盛の守備範囲まじバケモンだろ」

「定期的に空飛ぶスーパーマン大盛」

「外野にも忍者置くようにしたんすね」

29歳の大盛は、9回にも大飛球をフェンスに激突しながらキャッチ。再三のファインプレーで5-2の勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）