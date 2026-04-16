Ｓｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太が１６日、都内で「ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓ Ｐａｒｔｙ！”」（７月１７〜２０日、東京・有明アリーナなど全国１０都市）記者発表会に出席した。

１９８１年の初公開以来、世界５７０都市、８５か国以上で上演されている氷上のミュージカルショー。日本では１９８６年に初開催され、今年で４０年の節目を迎える。

宮舘は昨年に続き、スペシャルサポーターを務める。金色に輝くジャケット姿で登壇し「いまだかつて、２年連続で務めた方はいないとお聞きしました。ディズニー・オン・アイスを愛していますし、もっともっと色んな方に広めたい。Ｌｅｔ’ｓ Ｐａｒｔｙ！」と気合十分に語った。

一足先に米国で本ショーを鑑賞したといい、「ミッキーマウスがＤＪとなって、オープニングからとてもきらびやかで、大盛り上がりでした。さらにバージョンアップしているし、夢や希望が詰まったエンターテインメントになっております」とアピールした。

会見には関根勤・麻里親子が、ゴールドの特別衣装姿のミッキーマウスとミニーマウスも登場した。