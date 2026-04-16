◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がった。

この日は死球の影響で投手専念で、１番にはタッカーが入った。投手としては連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の最長記録まで、試合前時点で残り３イニングと目前に迫っている。投手専念はエンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりで、２２年の大谷ルール導入後は公式戦では初めてとなる。

背番号４２でドジャースタジアムのマウンドに立つ大谷に２回、早くも援護点がプレゼントされた。２回２死で、大谷に代わって先発ＤＨに入ったラッシング捕手が二塁打で出塁。続く金慧成が、メッツ先発ホームズの真ん中へ入ってくるシンカーをとらえ、右越えの１号先制２ランを放った。いつものリアル二刀流登板と違い、自身のバットで自身を援護できない大谷にとって貴重な２点となった。

この日、「４・１５」は初の黒人選手の功績をたたえる「ジャッキー・ロビンソン・デー」。ＭＬＢで永久欠番の「４２」のユニホームを全選手が着用する。大谷はこれまで２０年以降の計６年間、いずれも打者出場。投手としてはメジャー１年目の１８年に登板を予定していたが、極寒のため中止。当時は「なかなかその番号をつけて投げる日はない。すごく楽しみにしてましたけど、どうしようもない」と無念さをにじませており、今回は８年かけて念願の初登板だった。

この日はブルックリンドジャース時代のロゴ「Ｂ」のついた帽子も着用して、ドジャースナインはプレーした。