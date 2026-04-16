俳優の松重豊が１６日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を行い、２０１２年から１５年間にわたり出演してライフワークのドラマ「孤独のグルメ」を海外メディアにアピールした。

人気漫画（原作・久住昌之、画・谷口ジロー）をドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた店にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマだ。食欲を誘う料理と松重が演じる五郎の食べっぷり、心の声でも注目されている。

海外メディアから「ハリウッドで映画化されるとしたら、五郎役は誰にやってほしいですか？」と質問され、「ニコラス・ケイジみたいな人がやると、いいのではないのか。断られたら、ジョージ・クルーニー」と回答。「食とは何か？」という質問には「食は物語だと思います。その店がどういう経営者で、どういう経緯でこの味にたどりついたのか。物語を伝えるのが役者としてやってきた意味でもある」と語った。

現在、テレビ東京系でシーズン１１（金曜・深夜０時１２分）が放送中。