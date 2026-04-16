ロイヤルホストの人気メニュー「黒×黒ハンバーグ」がリニューアル 粗挽き感アップでより“肉々しい”味わいに 新商品「ロイヤルホストハンバーグ」も
「ロイヤルホスト」は、看板商品である「黒×黒ハンバーグ」の刷新、および新商品「ロイヤルホストハンバーグ」を、22日より全国の店舗で販売する。
【写真】2009年当時の『黒×黒ハンバーグ ドミグラスソース』
「黒×黒ハンバーグ」は、発売までに1年を費やした渾身のハンバーグとして2009年9月に誕生した。選び抜いた「黒毛和牛」と「黒豚」を使用し、両素材の旨みを最大限に引き出す独自の配合比率により、発売以来され続けている人気メニュー。
誕生から18年目を迎える今年、「黒×黒ハンバーグ」は食べ応えのある“粗挽き感”をさらに強化。新設備の導入により挽肉の目を大きくし、理想の肉々しさを追求するとともに、あふれる旨みを引き出した。また、配合比率を見直すことでハンバーグに甘みとコクがプラスされ、黒毛和牛と黒豚のぜいたくな旨みがこれまで以上に際立つ、格別な“ごちそうハンバーグ”へと生まれ変わる。時代とともに磨き続けてきた伝統のソースとより調和する味わいへと進化を遂げ、素材とソースが互いを高め合う絶妙なバランスの新たなおいしさを届ける。
また「ロイヤルホスト」のブランド名を冠した「ロイヤルホストハンバーグ」が新登場。牛肉の力強い赤身の旨みに、豚肉特有の柔らかさと甘み・コクをプラス。ペッパーとナツメグで風味を際立たせ、ロイヤル伝統のソースとも見事に調和するクラシックなハンバーグが誕生する。アンガスサーロインステーキや天然海老フライ・紅ずわい蟹のクリームコロッケなど、同店が誇る洋食メニューとの多彩なコンビネーションでも楽しめる、ぜいたくな一皿となっている。
■「黒×黒ハンバーグ」商品詳細
黒毛和牛と黒豚を使用した、ぜいたくな味わいの“ごちそうハンバーグ”。新設備の導入により挽肉の目を大きくし、これまで以上に粗挽き感とあふれる旨みを引き出した。好みのサイズ（190グラム・250グラム）でロイヤル伝統のソースとハンバーグを存分に味わうスタンダードな仕立てをはじめ、オムライスを合わせたぜいたくなプレート、チキンや牡蠣フライとのコンビネーションといった多彩なラインアップを用意。
『黒×黒ハンバーグ（ブラウンバターソース目玉焼き付／ガーリッククリームソース）』
250グラム2068円／190グラム1628円
黒毛和牛と黒豚を使用した、ぜいたくな味わいのごちそうハンバーグ。挽肉の目を大きくすることで、粗挽き感のアップと旨みを際立たせた。ロイヤル伝統のソースに合うように味のバランスを考え、黒毛和牛と黒豚の比率を見直した。
『ロイヤルオムライス（ビーフシチュー） with 黒×黒ハンバーグ』3168円
黒×黒ハンバーグ（190グラム）、オムライス、ビーフシチューといったロイヤルホストならではの洋食の魅力を一皿で味わえるぜいたくなプレート。
『黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキン（ブラウンバターソース目玉焼き付）』2123円
黒×黒ハンバーグ（190グラム）とスパイスで味付けしたグリルチキンを組み合わせた満足感のあるメニュー。
『黒×黒ハンバーグ＆牡蠣フライ（ブラウンバターソース）』2288円
黒×黒ハンバーグ（190グラム）とジューシーな牡蠣フライを一緒に。牡蠣は、岡山県邑久町虫明（おくちょう・むしあげ）産を使用。採苗から育成まで安定的かつ継続的に生産が行える環境で、MSC 認証を取得した持続可能な漁業で獲られている。
■「ロイヤルホストハンバーグ」商品紹介
親しみやすさの中にも上質さを感じられるクラシックな洋食ハンバーグ。従来のビーフ100％から新たに豚肉を加えた合挽肉に変更し豚肉特有の柔らかさと甘み・コクをプラスするとともに、ミンチのサイズを大きくすることで食べ応えを追求。さらにナツメグなどのスパイスを効かせることで、ロイヤル伝統のソースとも見事に調和する、クラシックな洋食ハンバーグに仕上げている。海老フライとカニクリームコロッケ、ステーキ、ビーフシチューといったレストランならではの洋食とのコンビネーションなど、その日の気分に合わせて選べる充実のメニュー展開。
『ハンバーグ＆天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ（ドミグラスソース）』1903円
クラシックテイストの合挽ハンバーグ。サクサクに揚げた天然海老フライとトロっとしたクリームを楽しむ紅ずわい蟹のクリームコロッケとのコンビネーション。
『ハンバーグ＆アンガスサーロインステーキ（ドミグラスバターソース）』3663円
クラシックテイストの合挽ハンバーグとアンガスサーロインステーキを一度に楽しめる。
『ビーフシチューハンバーグ』2013円
クラシックテイストの合挽ハンバーグとロイヤル伝統のビーフシチューを一緒に。鉄板に紙鍋をのせて提供することで最後まであつあつの状態で楽しめる。
『あつあつ鉄板和風ハンバーグ（おろし醤油ソース）』1133円
クラシックテイストの合挽ハンバーグに大葉と大根おろしをトッピングした和風ハンバーグ。
※価格はすべて税込
【写真】2009年当時の『黒×黒ハンバーグ ドミグラスソース』
「黒×黒ハンバーグ」は、発売までに1年を費やした渾身のハンバーグとして2009年9月に誕生した。選び抜いた「黒毛和牛」と「黒豚」を使用し、両素材の旨みを最大限に引き出す独自の配合比率により、発売以来され続けている人気メニュー。
また「ロイヤルホスト」のブランド名を冠した「ロイヤルホストハンバーグ」が新登場。牛肉の力強い赤身の旨みに、豚肉特有の柔らかさと甘み・コクをプラス。ペッパーとナツメグで風味を際立たせ、ロイヤル伝統のソースとも見事に調和するクラシックなハンバーグが誕生する。アンガスサーロインステーキや天然海老フライ・紅ずわい蟹のクリームコロッケなど、同店が誇る洋食メニューとの多彩なコンビネーションでも楽しめる、ぜいたくな一皿となっている。
■「黒×黒ハンバーグ」商品詳細
黒毛和牛と黒豚を使用した、ぜいたくな味わいの“ごちそうハンバーグ”。新設備の導入により挽肉の目を大きくし、これまで以上に粗挽き感とあふれる旨みを引き出した。好みのサイズ（190グラム・250グラム）でロイヤル伝統のソースとハンバーグを存分に味わうスタンダードな仕立てをはじめ、オムライスを合わせたぜいたくなプレート、チキンや牡蠣フライとのコンビネーションといった多彩なラインアップを用意。
『黒×黒ハンバーグ（ブラウンバターソース目玉焼き付／ガーリッククリームソース）』
250グラム2068円／190グラム1628円
黒毛和牛と黒豚を使用した、ぜいたくな味わいのごちそうハンバーグ。挽肉の目を大きくすることで、粗挽き感のアップと旨みを際立たせた。ロイヤル伝統のソースに合うように味のバランスを考え、黒毛和牛と黒豚の比率を見直した。
『ロイヤルオムライス（ビーフシチュー） with 黒×黒ハンバーグ』3168円
黒×黒ハンバーグ（190グラム）、オムライス、ビーフシチューといったロイヤルホストならではの洋食の魅力を一皿で味わえるぜいたくなプレート。
『黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキン（ブラウンバターソース目玉焼き付）』2123円
黒×黒ハンバーグ（190グラム）とスパイスで味付けしたグリルチキンを組み合わせた満足感のあるメニュー。
『黒×黒ハンバーグ＆牡蠣フライ（ブラウンバターソース）』2288円
黒×黒ハンバーグ（190グラム）とジューシーな牡蠣フライを一緒に。牡蠣は、岡山県邑久町虫明（おくちょう・むしあげ）産を使用。採苗から育成まで安定的かつ継続的に生産が行える環境で、MSC 認証を取得した持続可能な漁業で獲られている。
■「ロイヤルホストハンバーグ」商品紹介
親しみやすさの中にも上質さを感じられるクラシックな洋食ハンバーグ。従来のビーフ100％から新たに豚肉を加えた合挽肉に変更し豚肉特有の柔らかさと甘み・コクをプラスするとともに、ミンチのサイズを大きくすることで食べ応えを追求。さらにナツメグなどのスパイスを効かせることで、ロイヤル伝統のソースとも見事に調和する、クラシックな洋食ハンバーグに仕上げている。海老フライとカニクリームコロッケ、ステーキ、ビーフシチューといったレストランならではの洋食とのコンビネーションなど、その日の気分に合わせて選べる充実のメニュー展開。
『ハンバーグ＆天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ（ドミグラスソース）』1903円
クラシックテイストの合挽ハンバーグ。サクサクに揚げた天然海老フライとトロっとしたクリームを楽しむ紅ずわい蟹のクリームコロッケとのコンビネーション。
『ハンバーグ＆アンガスサーロインステーキ（ドミグラスバターソース）』3663円
クラシックテイストの合挽ハンバーグとアンガスサーロインステーキを一度に楽しめる。
『ビーフシチューハンバーグ』2013円
クラシックテイストの合挽ハンバーグとロイヤル伝統のビーフシチューを一緒に。鉄板に紙鍋をのせて提供することで最後まであつあつの状態で楽しめる。
『あつあつ鉄板和風ハンバーグ（おろし醤油ソース）』1133円
クラシックテイストの合挽ハンバーグに大葉と大根おろしをトッピングした和風ハンバーグ。
※価格はすべて税込