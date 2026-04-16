お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が15日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。映画を見に行った際の驚きの準備を明かす場面があった。

吉田は「人間は何事も気持ちが大事やなって思うねんけど」と切り出し、自身が映画館を訪れた際のエピソードを告白。

先日アニメ映画「劇場版 チェンソーマン レゼ篇」を見に出かけたと言い、「100分やねん、映画館で」と回顧。すると「俺最後の方、オシッコしたくてしゃあなかってん。久しぶりに見に行った映画。100分でギリギリやったんよ」と終盤はトイレに行きたくて仕方なかったと語った。

それでも「映画が凄い面白かったから、また映画館で映画見たいなってすぐ思って」とその1週間後にはアニメ映画「鬼滅の刃」シリーズを見に行ったという。

映画は「2時間半ぐらいあんねん」とし、妻には「自信ないわ俺、無理かも。行くのやめようかな」とトイレを我慢できるか心配だと相談。すると妻が家に非常用のオムツを置いていたために「これはいて行ったら？」と勧めたとした。

吉田は「待ってくれよ、52やぞ俺、言うてもまだ」と戸惑ったが、妻は「だけど自信ないねんやろ。はくしかないやん」と淡々。結局吉田は「オムツをはいて行ってん」と打ち明けた。

「1人で観に行ってんで。周りの人、俺がオムツはいてるって知らんで」と振り返り、「でもその安心感からか、全くオシッコしたくなかってん」とうれしそうに話した。

お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が「なるほどねえ」と感心すると、吉田は「気持ちやで」と力を込めた。