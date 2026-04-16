ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 常磐線の土浦−勝田間で運転見合わせ 運転再開見込みは午後0時30分… 常磐線の土浦−勝田間で運転見合わせ 運転再開見込みは午後0時30分ごろ 人身事故の影響 常磐線の土浦−勝田間で運転見合わせ 運転再開見込みは午後0時30分ごろ 人身事故の影響 2026年4月16日 11時46分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、常磐線の茨城県の神立駅で起きた人身事故の影響で、土浦と勝田の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後0時30分ごろを見込んでいるとのことです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 大阪, 法要, 射出成形機, リハビリ, 在宅医療, 仏壇, 明大前, 介護, リペア工事