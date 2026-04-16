Snow Man宮舘涼太（33）が16日、都内で「ディズニー・オン・アイス“Let's Party！”」記者発表会に登壇した。

氷上のミュージカルアイスショーで、今回日本公演40周年記念を迎える。7月9日の青森公演を皮切りに、9月にかけて全国10都市で実施される。宮舘は昨年に続き2年連続でスペシャルサポーターに就任した。

宮舘は米国で一足早く公演を鑑賞し「笑顔になる作品。返りには必ず笑顔をプレゼントされるそんなアメリカでの体験でした」と回想。「笑顔の輪が広がったらなと思っています。微力ながらたくさんの方に見てく広める活動していきたい」と意気込んだ。

また、キャッチコピーの「みんなでおいでよ Let's Party」にちなみ、誰と観に行きたいかと問われると「メンバーですね」と回答。「メンバーで観に行って、演出がこうだった、この曲がいいとか、これを次の曲のターンに取り入れようとか話したい」と冗談めかしつつ「佐久間（大介）は観に行きたいと言っていましたし、阿部（亮平）は昨年のオープニングアクトを見にきてくれた。今年は全員で横一列で並んで見たいですね」と思い描いた。

イベントでは、ミッキーマウスとミニーマウスも登場し、フォトセッションでは満面の笑みで写真に納まった。