100均のフックしか勝たん！お風呂場でも安心！「ここに吊るせれば…」を叶える便利グッズ

ダイソーで見つけたバス用フックは、お風呂収納の悩みを手軽に解決してくれる優秀アイテム。サビにくいゴム磁石を採用し、湿気の多い浴室でも安心して使えるのが魅力。吸盤が付きにくい壁にも対応し、掃除グッズやボディケア用品をすっきり浮かせられます。清潔さと使いやすさを両立できる、注目の便利グッズです！

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商品情報

商品名：フック（バス用マグネット、2個）

価格：￥110（税込）

耐荷重（約）：150g

内容量：2個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480003115

ここに吊るせれば…を叶えてくれる！ダイソーのバスグッズ

ダイソーで見つけた『フック（バス用マグネット、2個）』が、想像以上に便利だったので紹介します。

お風呂場の収納って「ここに吊るせたらいいのに…」と思う場面が多いですよね。そんなお悩みをこのアイテムがしっかり解決してくれました。

最大の特徴は、浴室専用に設計されたサビにくさ。

一般的な100均のマグネットフックは湿気の多い場所での使用がNGなことも多いのですが、この商品はゴム磁石を採用しているため、お風呂場でも安心して使えます。

さらに、吸盤が苦手とするザラザラ面にもぴたっと貼り付くのが嬉しいポイント。設置場所を選ばない自由さがあります。

賃貸でも使いやすい！ダイソーの『フック（バス用マグネット、2個）』

マグネット式なので跡が残らず、何度でも位置を調整できるのも大きなメリット。賃貸でも気兼ねなく使えるのはありがたいです。

ユニットバスの壁面には鋼板が入っていることが多いので、このフックひとつで収納力が一気にアップするのを実感しました。

使い方も幅広く、掃除用ブラシやスポンジを吊るして水切れを良くしたり、泡立てネットやボディタオルの収納にもぴったり。

洗顔料などもクリップを使えば吊り下げ可能で、限られたスペースを有効活用できます。床や棚に直接置かないことでヌメリを防げるので、日々の掃除がぐっと楽になります。

今回はダイソーの『フック（バス用マグネット、2個）』をご紹介しました。

実は、「100均のマグネット＝どれでもお風呂で使える」というわけではないのが意外な盲点。その点、このフックは浴室利用をしっかり想定して作られているので安心感が違います。

清潔感をキープできる浮かせる収納の必須アイテムとして、かなりおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。